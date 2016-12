Reynolds war am Mittwoch in Los Angeles in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort starb die 84-jährige Hollywood-Schauspielerin dann. Das Promi-Portal TMZ berichtet, dass sie einen Schlaganfall erlitt, als sie die Beerdigung ihrer Tochter Carrie Fisher organisierte.

Debbie Reynolds verewigt sich auf dem „Walk Of Fame“ in Hollywood Foto: dpa/picture-alliance

Über Nacht zum Star

Fishers Mutter startete ihre Karriere 1948 mit dem Gewinn eines Schönheitswettbewerbs in Kalifornien. Nur wenige Jahre später wurde sie an der Seite von Schauspieler Gene Kelly über Nacht zum Star. Beide waren die Hauptdarsteller in dem Filmmusical „Singin' in the Rain”, der 1953 in Deutschland unter dem Titel „Du sollst mein Glücksstern sein” erschien.

Reynolds trat jahrelang in weiteren Musicals auf. 1964 wurde sie für ihre Rolle in „Goldgräber-Molly” für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert. Später spielte sie dann am Broadway in New York. Reynolds war auch in Filmen zu sehen – unter anderem in „Bodyguard“ an der Seite von Kevin Costner.

Nur einen Tag nach der Tochter gestorben

Die Schauspielerin war drei Mal verheiratet und hatte mir ihrem zweiten Ehemann, dem Sänger Eddie Fisher, zwei Kinder – darunter Carrie Fisher, die in ihrer Rolle als Prinzessin Leia in der Star-Wars-Reihe weltberühmt wurde. Carrie Fisher erlag am Dienstag im Alter von 60 Jahren den Folgen einer schweren Herzattacke.