Normalerweise spült so eine starke Flut, wie sie das Tief „Axel“ gestern an Nord- und Ostseeküste auslöste, eher tristes Zeug an. Dinge wie Treibholz, Muscheln, Tang und Algen liegen dann nachher am Strand. Anders am Mittwoch auf Langeoog.

Hunderttausende Spielzeugeier wurden am Mittwoch auf Langeoog angespült. Foto: dpa/picture-alliance

Schokolade wurde leider nicht mit angespült

Der Strand der ostfriesischen Insel war nach den großen Flutwellen des Sturmtiefs plötzlich über und über mit bunten Überraschungseiern dekoriert. Hunderttausende mit Spielzeug gefüllte Eier ließen den Eindruck entstehen, es sei schon Ostern! In den Eiern stecken laut NDR kleine Tierfiguren und Zettel mit kyrillischer Schrift.

Leider fehlte laut Polizeimeldung zwar die Schokolade rund um die Plastikeier sowie auch die umweltschädliche Alu-Verpackung. Anscheinend waren die kleinen Kapseln sehr schwimmfähig.

Vermutlich sollten die Eier nach Russland verschifft werden. Sie könnten aus einer verlorenen Schiffsladung stammen. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven geht dieser Frage jetzt nach.

Plastikmüll könnte Meerestieren schaden

Aber: Auch wenn die kunterbunten Eier ein tolles Bild abgeben und Langeoog für Kinder gerade ein absolutes Spielzeugparadies ist – die Eier müssen weg. Denn die nächste Flutwelle könnte sie zurück ins Meer spülen, wo sie zur Gefahr für Meerestiere werden könnten. Bei Niedrigwasser wollte die Gemeinde Langeoog mithilfe eines Kindergartens alle Eier einsammeln.

Danach werden sie erst einmal sichergestellt. Was danach mit dem ungewöhnlichen Treibgut passiert, ist noch nicht klar. Zuvor hatte Bürgermeister Uwe Garrels befürchtet, das Einsammeln könne als Diebstahl ausgelegt werden und deshalb Ärger mit dem Zoll geben. Diese Sorge sei aber zweitranging, so Garrels. „Es ist eben faktisch Plastikmüll, der die Natur belastet“, sagte Garrels der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und der rechtmäßige Besitzer könne die Ü-Eier schließlich gerne abholen.

Heftige Sturmflut an der Ostseeküste

Das Sturmtief „Axel“ hatte am Mittwoch für hohe Wellen an der Nordseeküste sowie eine Sturmflut an der Ostsee gesorgt. Mehrere Städte stehen teilweise unter Wasser. Die Flut war die stärkste seit zehn Jahren – und damit heftiger, als Meteorologen bereits vorher gesagt hatten.