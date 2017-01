Was passierte wirklich an Silvester in Dortmund?

Die Ruhr Nachrichten berichteten schon an Neujahr über die Vorfälle in der Silvesternacht. Ruhig war es in Dortmund nämlich tatsächlich nicht. Zwischen 19 Uhr am 31. Dezember und 2 Uhr in der Nacht auf Neujahr sollen überwiegend junge ausländische Männer in Gruppen durch die City gezogen sein. So weit, so harmlos.

Die im Hintergrund zu sehende Reinoldikirche soll in Brand gesetzt worden sein. Laut Polizei brannte lediglich ein Teil des Schutznetzes an dem Gerüst – und auch dieses wurde nicht absichtlich angezündet. Foto: dpa/picture-alliance

Am einem Platz in der Innenstadt bildeten sie dann eine große Gruppe – aus mindestens 1.000 Menschen. Dabei wurde Pyrotechnik geworfen – was an Silvester erstmal nicht unüblich ist. Leider zielten einige der Männer auf die Menschenmenge und umstehende Polizisten. Ein Mensch soll am Dortmunder Hauptbahnhof eine Rakete auf einen Obdachlosen abgeschossen und ihn dabei schwer verletzt haben.

Die Polizei erklärt in einer Pressemitteilung, diese Unruhen sofort unterbunden zu haben. An der Reinoldikirche in der Innenstadt, die zuletzt bekannt wurde, weil Neonazis sie besetzten, geriet ein Schutznetz an einem Bauzaun durch das Feuerwerk in Brand. Die Polizei meldete außerdem mehrere Körperverletzungen (43, im Vorjahr noch 52), Sachbeschädigungen (35, 2016: 42) sowie elf Fälle von Taschendiebstahl (16 im Vorjahr).

Welchen Eindruck dieser Nacht wollen Fake News vermitteln?

Gefälschte Meldungen über die Silvesterfeierlichkeiten kommen unter anderem von der US-Nachrichtenseite Breitbart. Das rechtspopulistische Online-Portal wurde im US-Wahlkampf bekannt – ebenfalls mit Fake News.

Der englischsprachige Bericht trägt die Überschrift „1.000-Mann-Mob setzt Deutschlands älteste Kirche in Brand“. Darin steht, dass Ausländer gezielt mit Feuerwerk auf andere Menschen geschossen und die Reinoldikirche so in Flammen hätten aufgehen lassen. Der Artikel verbreitete sich auch in Deutschland und Österreich.

Dabei sei das Feuer schnell gelöscht worden, wie auch die Feuerwehr bestätigte. Nach Angaben der Polizei gebe es keinen Hinweis darauf, „dass die Rakete absichtlich abgefeuert wurde“, berichtet Spiegel Online. Zudem ist die Reinoldikirche bei Weitem nicht die älteste Kirche der Bundesrepublik.

Auch der österreichische Wochenblick verbreitet entsprechende Falschmeldungen im Internet. Ein anonymer Autor erklärt darin, der „Mob“ habe die Kirche regelrecht unter Beschuss genommen. Die Feuerwehr hingegen sprach von einem kleinen und schnell gelöschten Feuer an besagtem Schutznetz. Der Einsatz sei nach zwölf Minuten beendet gewesen.

Dass die Menschen auf dem Platz in der City „Allahu Akbar“ riefen, nahm die Zeitung zum Anlass, alle Versammelten mit Terroristen in Verbindung zu bringen. Dabei steht der Ausruf lediglich für „Gott ist groß“ und ist im Islam alltäglich. Er wird von Muslimen andauernd ohne jegliche Verbindung zu Islamismus und Terrorismus verwendet.

Wie verbreiteten sich die gefälschten Nachrichten weiter?

Die Falschmeldungen nutzten unter anderem Dortmunder Neonazis für ihre Zwecke. „Sogar die Reinoldikirche fing Feuer“, schreibt ein Anhänger im Internet.

Auf Facebook wurde der Wochenblick-Text fast 1.000 Mal geteilt, in den Kommentaren gibt es kein Halten mehr. Von „„Volksverrätern“ ist hier die Rede und von „Merkels Lebend-Waffen gegen das eigene Volk“.

Die Meldung der Ruhr Nachrichten nahm jemand auf Twitter zum Anlass, dem Autoren Peter Bandermann das Bild eines Galgens zu schicken – kommentarlos. Ein anderer schrieb: „Wo ist der 100.000-Mann-Mob von Deutschen, der die verräterische Merkel lyncht? Deutschland stirbt.“ Der Tweet ist auf Englisch verfasst.

Wie aus #fakenews, Hass, und Propaganda ein Aufruf zu Lynchjustiz gegen Angela Merkel wird: https://t.co/xYnxQ0t5hF pic.twitter.com/8ZDopC1bEZ — Peter Bandermann (@RN_Bandermann) January 4, 2017

Insbesondere englischsprachige Accounts hätten auf die Meldungen reagiert, berichten die Ruhr Nachrichten. Einer schreibt, die Deutschen seien dumm und ihr Land am Ende, weil sie Moslems als Mörder, Vergewaltiger und Diebe dulden würden. Ein anonymer Autor fragte den Journalisten Bandermann, wieso die Polizei die „afrikanischen Bastarde“ nicht erschossen habe. Der Islam werde Deutschland vernichten.

Auch der Dortmunder Bundestagsabgeordnete Thorsten Hoffmann ist laut den Ruhr Nachrichten dem Wochenblick auf den Leim gegangen. Der CDU-Politiker zitierte in einer eilig abgesetzten Presseinformation den „Beschuss“ der Dortmunder Kirche.

Hat die Dortmunder Polizei reagiert?

Die Polizei korrigierte am Donnerstag Falschmeldungen aus dem Internet über die Neujahrsnacht in Dortmund. Foto: dpa/picture-alliance

Auf die Fake-Meldungen verfasste die Pressestelle der Polizei in Dortmund am Donnerstag eine Antwort. Anscheinend sah man sich dazu gezwungen, etwas richtig zu stellen. Insgesamt habe es in der Nacht zu Neujahr 185 Polizeieinsätze gegeben. Darunter sei bis dato kein einziger Fall von sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum gewesen.

„Nach Einschätzung des eingesetzten Polizeieinsatzleiters war dies für eine Silvesternacht in Dortmund ein eher durchschnittlicher bis ruhiger Verlauf“, heißt es weiterhin. Und: „Herausragende oder spektakuläre Silvestersachverhalte wurden bis zum heutigen Tage nicht gemeldet.“

Was kann man gegen solche Fake News tun?

Erstmal nichts, außer, sich zurückzuhalten. Wer entsprechend aufwiegelnde, falsche Meldungen teilt, verbreitet sie auch unter solchen Menschen, die das Geschriebene glauben, ohne zu hinterfragen.

Wer Zweifel an der Echtheit einer Meldung hat, sollte die Quelle auf ihre Seriosität überprüfen. Manchmal ergibt schon eine Google-Suche, dass es ein entsprechendes Medium überhaupt nicht gibt. Einige Meldungen sind eventuell von Satire-Accounts wie dem Postillon oder dem Mosel-Kurier geschrieben.

Handelt es sich um Screenshots, sollte die Echtheit des Bildes überprüft werden. Gibt es die Person, die eine Aussage gemacht haben soll, überhaupt? Hat er oder sie das wirklich so gesagt? Links sollten immer zunächst angeklickt werden um zu sehen, was sich dahinter verbirgt.

Diverse Websites wie zum Beispiel Mimikama.at decken Falschmeldungen kontinuierlich auf. Auch hier zu suchen, kann helfen.

Die Polizei in NRW plant nach WDR-Informationen bereits eine Aufklärungsoffensive im Kampf gegen Falschmeldungen. Eine Arbeitsgruppe des Innenministeriums plane derzeit ein Konzept dazu. Und auch im Bundesinnenministerium wird bereits darüber diskutiert, ein Abwehrzentrum gegen Desinformation einzurichten.