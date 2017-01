Es geht um die Terrormiliz IS, den „Islamischen Staat“, der im Englischen ISIS genannt wird. Die Hauptrollen haben die Ehefrauen der IS-Kämpfer inne, die für ihre Männer aus Großbritannien in den Nahen Osten gezogen sind.

Erste Folge sorgte schon für heftige Kritik

So weit, so unlustig. Denn das Leben für Frauen (und Männer, und Kinder) unter dem IS muss grauenvoll sein. Ihre Unterdrückung und ihr alltäglicher Umgang mit dem Tod nimmt die BBC nun in ihrer Serie „The Real Housewives of ISIS“ aufs Korn. Titel und Darstellungsform sind angelehnt an die US-amerikanische Erfolgsserie „The Real Housewives of Beverly Hills/New York/Atlanta/etc.“, in der weiße, reiche, hochnäsige Damen ihre Mitstreiterinnen bei einem Glas Weinschorle aufs Korn nehmen. Die kurzen Clips sind Teil der neuen Sketch-Comedy-Show „Revolting“ von Jolyon Rubinstein und Heydon Prowse.

So the BBC has aired a 'comedy' sketch in a show titled "Real Housewives of Isis". I need to make it clear that on no basis this even satire pic.twitter.com/WIx2ohXNbf — Selin Kara (@selinkxrx) January 4, 2017

Schon die erste Folge der Comedy-Sendung sorgt jetzt mit den IS-Clips für große Aufregung. Darin haben sich die vier jungen Britinnen Mel, Zaynab, Hadya und Afsana online in ihre IS-Soldaten verliebt und sind nun zu ihnen gezogen. Afsana macht sich gleich zu Beginn Sorgen um eine Enthauptung, die in drei Tagen ansteht.

Selfies in Sprengstoff-Westen

„Ich habe keine Ahnung, was ich da anziehen soll“, sagt sie. Und Islamistin Hadya sagt, sie sei schon fünfmal verwitwet, bis eine Wand hinter ihr – wohl unter einer Explosion – zusammenkracht. „Sechsmal“, fügt sie dann hinzu. Die Damen machen Witze über ihre Unterdrückung und schießen Selfies von sich in mit Sprengstoff gespickten Westen.

Auf Facebook und Twitter scheiden sich nun die Geister. Wo die einen sagen, es sei wichtig und richtig, auch über den IS und Religion zu lachen, verurteilen andere den Humor der BBC. „Bei allem, was in der Welt passiert, bin ich sicher, dass die, die vom IS beeinflusst sind, von ihm getötet wurden oder Angehöriger von Opfern sind, nicht darüber lachen können“, schreibt ein User.

The real housewives of Isis "comedy" that the BBC is going to air just isn't right. You can't make a joke out of it... Cause it's not funny — Kayleigh (@KayleighA94) January 4, 2017

„Ihr könnt keinen Witz daraus machen, weil es einfach nicht lustig ist“, schreibt @KayleighA94 auf Twitter. Und @UncleMeraj ergänzt: „Die BBC macht eine Satiresendung namens „The Real Housewives of ISIS“, während die echten Hausfrauen des IS täglich vergewaltigt und missbraucht werden.“

The BBC really made a satirical show called "The Real Housewives of ISIS" while the real housewives of ISIS are being raped and abused daily — Meraj. (@UncleMeraj) January 4, 2017

Die BBC verteidigt ihre Show: Man wolle sich damit nicht über die Opfer des „Islamischen Staates“ lustig machen, sondern vielmehr die Abwerbetaktiken der Terrormiliz kritisieren. „Es geht um die Menschen, die für diese Kontaktaufnahme anfällig sind“, zitiert die Sun Jolyon Rubinstein.

Thema hat schreckliche Aktualität

Das Thema, wie der IS Frauen anlockt, ist in Großbritannien sehr aktuell. Nach den Vorbildern der britischen IS-Anhängerinnen Sally Jones und Samantha Lewthwaite ziehen Dutzende Mädchen nach Syrien und in den Irak. Laut The Independent sind viele noch minderjährig, manche nehmen sogar ihre Kinder mit in den Krieg.

Hunderte sollen noch im vergangenen Sommer über eine Ausreise nachgedacht haben, heißt es im Guardian. Dabei verliert der IS zunehmend an Macht und besetzten Gebieten. Dennoch scheint der Einfluss auf junge Frauen – und auch Männer – noch nicht abzunehmen.