Alexa, die Amazon unter anderem in den smarten Lautsprecher Echo integriert hat, ist in den USA weit verbreitet. Sie sagt auf Sprachbefehl das Wetter an, knipst das Licht an und aus, verwaltet die Musikbibliothek ihrer Besitzer oder surft im Internet. Zuweilen verselbständigt sich Alexa aber auch – und tut Dinge, die so gar nicht vorgesehen waren.

Alexa im Shoppingrausch

Das erlebten nun einige Nutzer im Raum San Diego in ihren eigenen vier Wänden, als der Nachrichtensprecher Jim Patton in der Nachrichtensendung „The CW6 News“ seiner Co-Moderatorin Lynda Martin von einem kleinen Mädchen erzählte, das mit dem Amazon Echo ein Puppenhaus und jede Menge Kekse bestellt hatte. Patton wiederholte dabei den Satz des Mädchens: „Alexa hat mir ein Puppenhaus gekauft“ – auf Englisch: „Alexa ordered me a dollhouse.“

In den Wohnungen der Fernsehzuschauer verstanden die dortigen Sprachassistenten den Satz als Aufforderung zum Puppenhauskauf („Alexa, order me a dollhouse!“). Und so nahm die Bestellflut ihren Lauf.

In Amerika ist „Alexa" bereits ein Teil vieler Familien - als Spielkamerad, Fernsteuerung und Einkaufshilfe. Foto: Imago

Beschwerden an den Fernsehsender

Zahlreiche Zuschauer haben sich, dem Fernsehsender „The CW 6“ zufolge, nach der Fernsehsendung beschwert, dass ihre Sprachassistenten versucht hätten, Puppenhäuser zu bestellen. Zur Verselbständigung konnte es kommen, da sich die Sprachassistentin durch das Schlüsselwort „Alexa“ aktiviert. Wer das Wort ausspricht – ob der Besitzer des Gerätes, sein Kind oder eine Person im Fernsehapparat – kann die Software nicht erkennen.

Der Vorfall dürfte wohl kein Einzelfall bleiben, denn der smarte Lautsprecher Echo ist standardmäßig so eingestellt, dass seine Nutzer per Sprachbefehl Online-Einkäufe veranlassen können. Das lässt sich jedoch relativ einfach verhindern: die Kauffunktion kann in den Geräteeinstellungen abgeschaltet oder durch einen Bestätigungscode gesichert werden, der dann bei jeder Bestellung mit angegeben werden muss. Amazon gab zudem bekannt, dass fälschlicherweise bestellte Waren natürlich kostenlos zurückgesandt werden können.