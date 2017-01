Gerade in vielen asiatischen Smartphones, zum Beispiel von Xiaomi, dem chinesischen Marktführer, sind Fingerabdruckscanner ganz selbstverständlich eingebaut. Sie sind sehr praktisch: Ist der Fingerabdruck einmal eingespeichert, lässt sich das Smartphone von seinem Besitzer wie von Zauberhand entsperren – ohne lästiges Tippen oder „Muster-malen“ auf dem Display.

Kritik an Fingerabdruckscannern

Doch bereits seit einigen Jahren stehen diese Scanner immer wieder in der Kritik, da sie – je nach Hersteller und Technik – recht einfach zu sabotieren sind. Hacker haben sie mit Kopien von Fingerabdrücken immer wieder überlistet. Und offenbar haben sich die Sensoren seitdem nicht unbedingt weiterentwickelt, wie japanische Forscher jetzt zeigen.

Auch bei iPhone-Nutzern sind Fingerabdruckscanner populär. Die Technik unterscheidet sich von Android-Geräten. Beides wurde bereits gehackt. Foto: Imago

Foto einer Hand reicht, um Sensoren zu überlisten

Ein Forscherteam des nationalen Instituts für Informatik in Tokio warnt seine Bevölkerung jetzt davor, ständig Peace-Zeichen auf Selfies zu machen. Die Ausstattung von Smartphones mit zunehmend bessern Digitalkameras und die massenhafte Speicherung von Fotos im Netz erhöhten das Risiko, dass dieses individuelle Merkmal ihnen quasi gestohlen wird.

Die Forscher waren nach eigenen Angaben in der Lage, Fingerabdrücke von Fotos zu übernehmen, auf denen eine Person drei Meter entfernt stand und ein Peace-Zeichen in die Kamera machte. Bei ausreichender Belichtung sei es kein Problem, auf dieser Basis Fingerabdrücke zu rekonstruieren, mit denen technische Geräte entsperrt werden könnten. Die Wissenschaftler arbeiten daher an neuen Techniken, die es verhindern sollen, dass solch sensible Daten aus Fotos gewonnen werden können. Bis es dafür eine Lösung gibt, kann es aber noch Jahre dauern.

Zunehmende technische Nutzung des Fingerabdrucks

Der Fingerabdruck ist ein individuelles Merkmal. Deswegen eignet er sich besonders gut zur eindeutigen Identifikation eines Menschen. Doch das macht ihn auch besonders schützenswert: wenn er „kopiert“ wird, können sich Menschen als jemand anderes ausgeben. Das wäre schlimmer als ein geknacktes Passwort, denn die kann man problemlos wechseln – Fingerabdrücke nicht.

Fingerabdrücke werden immer häufiger technisch genutzt. Menschen entsperren damit ihr Smartphone oder ihren Laptop und veranlassen Zahlungen. Auch bei der Einreise in manche Länder – etwa in die USA – werden Fingerabdrücke als Identifikationsmerkmal herangezogen. Mittlerweile wird der Fingerabdruck auch in unserem europäischen Reisepass gespeichert.