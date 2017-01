Wer einen neuen WhatsApp-Chat startet, kennt das kleine gelbe Fenster: „Nachrichten, die Sie in diesem Chat senden, sowie Anrufe, sind jetzt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, was bedeutet, dass weder WhatsApp noch Dritte sie lesen oder hören können.“ Noch immer wird diese Info bei neuen Chats angezeigt – noch immer bewirbt Facebook sein Produkt WhatsApp als besonders sicher. Seit April 2016 betont das Unternehmen, dass es, durch die Verschlüsselung, also selbst nicht in der Lage ist, Nachrichten zu lesen.

Doch es ist gibt eine Hintertür

Die jetzt publik gemachte Hintertür, die diese Technik unsicher macht, erlaubt es Facebook, neue Schlüssel zu erzeugen, ohne dass die Nutzer es merken. Tobias Boelter, ein Sicherheitsforscher der Berkeley-Universität in Kalifornien, bestätigte gegenüber dem britischen Guardian, dass Facebook somit doch Sicherheitsbehörden, wie Polizei und Geheimdiensten, Zugang zu den WhatsApp-Meldungen geben kann.

Theorie: Die Verschlüsselung basiert auf dem gegenseitigen Schlüsselaustausch der Nutzer. Damit sollten Nachrichten auf dem jeweiligen Sendergerät ver- und dem Empfängergerät entschlüsselt werden. Praxis: WhatsApp könnte dank Hintertür jederzeit die Nachricht entschlüsseln. Foto: SWR3

Vertrauenswürdige Verschlüsselung nicht gewünscht

Boelter hatte Facebook bereits im April auf die Sicherheitslücke aufmerksam gemacht. Von Facebook kam die Reaktion, wie der Guardian berichtet, dass dies so gewünscht sei. Damit würden gesendete Nachrichten nicht verloren gehen, wenn jemand die App neu installiert oder das Gerät bzw. die Telefonnummer gewechselt hat.

Verschlüsselungs-Experte Linus Neumann vom Chaos Computer Club sagte SWR3: „Die Hintertür war absehbar. Aus technischer Sicht ist es ein aktiver Angriff von WhatsApp auf seine Nutzer.“ Damit wird klar, dass das Versprechen von WhatsApp „nicht mitlesen zu können“ eine Lüge ist.