„Ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht, und zwar all diese Illegalen ins Land zu lassen“, sagte Trump in dem Interview über die deutsche Bundeskanzlerin. Was das für Folgen haben könne, davon habe Deutschland ja schon einen Eindruck bekommen, spielt der künftige US-Präsident auf den Anschlag in Berlin am 19. Dezember an.

„Es wird extreme Sicherheitsüberprüfungen geben“

Die USA werde solche Angelegenheiten unter seiner Führung besser regeln, verspricht Trump und kündigt unter anderem schärfere Grenzkontrollen an: „Es wird extreme Sicherheitsüberprüfungen geben, es wird nicht so sein wie jetzt.“ Ob davon auch Reisende aus EU-Staaten betroffen sein werden, werde man sehen – aber er werde es „nicht so machen wie Deutschland“. Denn man wolle nicht „dass Leute aus Syrien zu uns kommen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind“. Es gebe keine Möglichkeit für die USA, diese Leute zu überprüfen.

„Also ist es mir ziemlich egal, ob sie getrennt oder vereint ist“

Daran anknüpfend sagte Trump, dass er die Brexit-Entscheidung Großbritanniens gut verstehen könne: „Die Leute wollen nicht, dass andere Leute in ihr Land kommen und es zerstören.“ Es könne gut sein, dass weitere Länder aus der EU austreten werden. Aber das sei im letztlich egal, denn für die USA würde es sowieso keine Rollen spielen, ob die EU geschlossen oder zerrissen sei.

„Ich kann bing, bing, bing machen und mache einfach weiter“

Trump hat sich für seine Amtszeit viel vorgenommen. Wer dachte, dass bei den vielen Plänen keine Zeit mehr für soziale Netzwerke bleibt, der irrt sich! Er werde sich weiter über Twitter äußern, erklärte Trump, denn die Presse berichte so unehrlich über ihn, dass er keine andere Wahl habe. Ansonsten werde sich für ihn aber vieles ändern, da ist er sich sicher: „Ich führte ein sehr angenehmes Leben, Sie wissen schon, erfolgreich und gut.“