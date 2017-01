Diese Stars wollen einfach nicht

Zahlreiche Promis wollen aus Prinzip nicht bei der Amtseinführung dabei sein. In New York haben sogar der Filmemacher Michael Moore und die Hollywood-Stars Robert De Niro, Alec Baldwin und Julianne Moore bei einer Anti-Trump-Demo mitgemacht.

Auch dutzende Demokraten haben abgesagt

Mehr als sechzig Demokraten wollen nicht zur Amtseinführung kommen. Sie kritisieren zum Beispiel Trumps Aussagen zu mexikanischen und muslimischen Minderheiten. Diese Politiker werfen Trump vor, für das Amt des Präsidenten nicht geeignet zu sein.

900.000 Zuschauer erwartet

Trotzdem werden heute Abend viele Menschen dabei sein, wenn Trump als US-Präsident vereidigt wird. Die Feierlichkeiten haben bereits angefangen. Bei den Konzerten von Countrysänger Toby Keith, Soulsänger Sam Moore und der Rockband 3 Doors Down hat ein großes Publikum am am Donnerstagabend zugeschaut.

Die Krankschreibung

Das ist keine flüchtige Ausrede, sondern ernst gemeint: Der ehemalige Präsident George H. W. Bush und seine Frau Barbara liegen beide im Krankenhaus. Tage bevor der 92-jährige Bush wegen einer Lungenentzündung auf die Intensivstation musste, hatte er Trump bereits abgesagt: