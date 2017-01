Es lässt sich kaum aufzählen, welche Stars am Samstag für Frauen- und Minderheitenrechte in verschiedenen Städten der USA auf der Straße waren. Manche mischten sich unauffällig unters Volk, andere betraten die Bühne – mit energischen Reden oder mit politischen Gesangseinlagen. Für besondere Aufregung sorgte die Rede von Madonna – laut dem populären politischen Blog „Gateway Pundit" möchte der Secret Service nun ermitteln.

„Wir entscheiden uns für die Liebe!“

Madonna, die sich selbst seit langem stolz als Feministin bezeichnet, hielt unter großem Beifall eine Rede, in der sie sich kämpferisch für alle „marginalisierten Menschen“ auf dieser Welt stark machte. Sie wandte sich mit einem lauten „Fuck you!“ an alle, die glauben, dass solch eine Demonstration nichts bringt. Dies sei der Beginn einer Revolution – einer Revolution für die Liebe und für die Rechte und Gleichheit aller Menschen. Die ganze Rede zum Anschauen:

„Blowing up the White House“

In ihrer Rede fand Madonna deutliche Worte, die nun in die Kritik geraten. Nach der Anmerkung, sie sei wirklich sauer, sprach sie davon, dass sie schon oft darüber nachgedacht habe „das Weiße Haus in die Luft zu jagen.“ („Yes, I thought an awful lot about blowing up the White House.“)

Der amerikanische Secret Service, der beauftragt ist, den Präsidenten und seine Familie zu beschützen, möchte laut „Gateway Pundit“ nun aber Ermittlungen einleiten. Er soll überprüfen, ob Madonnas Rede ein Aufruf zur Gewalt gegen den Präsidenten gewesen sein könnte. Und auch Mitarbeiter des Weißen Hauses gaben gegenüber verschiedener, amerikanischer Zeitungen an, dass sie die Äußerung Madonnas zumindest für unangebracht halten und sie in ihrer Bedeutung überprüft werden sollte.

Madonna nahm am Sonntag dazu auf Instagram Stellung: „Ich möchte ein paar sehr wichtige Punkte klarstellen. Ich bin keine gewalttätige Person, ich befürworte auch keine Gewalt und es ist wichtig, dass Menschen meine Rede als Ganzes und nicht nur einen aus dem Kontext gerissenen Satz hören und verstehen.“

A photo posted by Madonna (@madonna) on Jan 22, 2017 at 10:49am PST

In ihrer Rede ließ Madonna auf den umstrittenen Satz nämlich folgen: „Aber ich weiß, dass [das Weiße Haus in die Luft zu sprengen] nichts verändern würde. Wir dürfen nicht verzweifeln.“ („But I know that this won't change anything. We cannot fall into despair.“)

„Unterstützt alle Frauen!“

Madonnas Rede war nicht die einzige wütende und empathische Rede, die am Samstag für Aufsehen sorgen sollte. Im Zentrum vieler Reden standen viel mehr Fragen der Gleichberechtigung und Diskriminierungen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft als der Protest gegen Trump persönlich. Er steht für die Protestierenden mehr stellvertretend für einen politischen Umschwung im Land.

Scarlett Johansson, die als Oxfam-Botschafterin schon lange für soziale Gerechtigkeit eintritt, sprach zum Beispiel besonders die Frauenrechte in ihrer Rede an. Sie mache sich um ihre Tochter Sorgen, die in einem Land aufwachsen müsse, dass sich rückwärts bewege, anstatt vorwärts. Und sie habe Angst, dass ihre Tochter eines Tages nicht mehr frei über ihren Körper und ihr Leben bestimmen könne.

A video posted by Scarlett Johansson (@seriouslyscarlett) on Jan 21, 2017 at 7:36pm PST

Auch Miley Cyrus trat mit ihrem farbenfrohen Outfit für eine selbstbestimmte Familienplanung ein:

A photo posted by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Jan 21, 2017 at 2:35pm PST

Singen „im Namen der Liebe“

Auf den Straßen herrschte aber nicht nur ernste, sondern auch ausgelassene Feierstimmung. Die Schauspielerin Juliette Lewis und The Edge (Gitarrist von U2) sorgten in Los Angeles mit ihrem wohl nicht zufällig gewählten Song „Pride“ von U2 für Stimmung.

A video posted by Juliette Lewis (@juliettelewis) on Jan 21, 2017 at 8:49pm PST

Auch Männer feierten mit

Auf den Bildern der Demonstrationen muss man zwar etwas genauer hinschauen, aber auch Männer waren mit auf den Straßen unterwegs. Unter ihnen neben dem U2-Gitarristen The Edge, der ehemalige US-Außenminister John Kerry mit seinem Hund an knallig pinker Leine und der Sänger Moby, der gestern ein großes und pinkes „Dankeschön“ an ganz Amerika auf Instagram postete. Pink kam gleich mit ihrer ganzen Familie inklusive ihrem Mann Carey Hart.