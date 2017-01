Wir möchten Freunde in einer anderen Stadt besuchen, eine Dienstreise steht an oder wir planen einen Kurzurlaub – heutzutage greifen wir dann unwillkürlich nach dem Smartphone. Doch welche Apps können uns bei der Reiseplanung helfen? Und wie zuverlässig sind sie? Die Stiftung Warentest hat für ihre Februar-Ausgabe getestet. Das Ergebnis: Keine der fünf getesteten Apps ist wirklich ein zuverlässiger Begleiter.

Mit dem Rad über die Autobahn

Größte Herausforderung für die Apps: Heute gibt es unzählige Möglichkeiten von A nach B zu kommen – ob mit dem Taxi, der Bahn, dem Fernbus, einer Mitfahrgelegenheit oder einem eigenen Fahrzeug. Und das wird noch unübersichtlicher, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland zum Beispiel unzählige, öffentliche Nah- und Fernverkehrsunternehmen gibt, je nachdem in welcher Region man sich gerade befindet.

Der Test hat dabei gezeigt: Keine der Apps kriegt dieses Problem zuverlässig in den Griff. Da es den Apps an Daten zu verschiedenen Routen fehlt, zeigen sie teilweise absurde Vorschläge an: So schlug Moovel den Berliner Testern vor, das Taxi nach Hannover zu nehmen – für stolze 429 Euro. Bei einem Test ab München schlug die App Ally eine Reiseroute vor, auf der man mit dem Fahrrad über die Autobahn fahren sollte. Besonders bei FromAtoB gab es manchmal auch einfach gar keine Vorschläge für Reiserouten.

Qixxit weist aktuell am besten den Weg durch Deutschland. Foto: Imago

Was muss eine App können?

Die Stiftung Warentest hat die Apps vor allem daraufhin getestet, wie zuverlässig sie laufen und wie nutzerfreundlich sie sind, wie viele Verkehrsmittel einbezogen werden, ob Tickets zu den Fahrtrouten in den Apps direkt angeboten werden, ob es Hinweise zur Fahrtzeit und zu Verspätungen gibt und ob man mit den Apps auch navigieren kann – zum Beispiel bei der Autofahrt.

Qixxit schneidet am besten ab

Die Stiftung Warentest schreibt, es sei noch „ein weiter Weg bis zur Perfektion“ bei den Mobilitäts-Apps. Qixxit wird als „hilfreich“ eingestuft, dahinter liegen Google Maps und Moovel. Qixxit überzeugt dadurch, dass die App viele Verkehrsmittel zuverlässig in ihre Suche integriert. Es lassen sich sogar Bahntickets direkt über die App kaufen. Schlusslicht bilden Ally und FromAtoB. Die beiden schneiden vor allem deshalb schlecht ab, weil sie wesentlich weniger Verkehrsmittel und Fahrtmöglichkeiten einbeziehen und somit nicht immer eine günstige oder praktische Fahrtmöglichkeit aufzeigen können. Alle fünf Apps laufen auf Android- und auf Apple-Geräten.