„Die Wirklichkeit spielt sich im Kopf ab. (...) Sie müssen sich von diesen dem neunzehnten Jahrhundert angehörenden Vorstellungen hinsichtlich der Naturgesetze freimachen. Die Naturgesetze machen wir“, sagt eine Figur in George Orwells Roman 1984.

Ob er etwas geahnt hat? „1984“-Autor George Orwell. Foto: dpa/picture-alliance

Plötzlich wieder aktuell

In dem Buch geht es um einen totalitären Staat im Jahre 1984, in dem die Bevölkerung durch Gehirnwäschen manipuliert wird. Orwell hat das Buch schon Ende der 1940er-Jahre geschrieben, das Zitat aber ist ziemlich aktuell: Es klingt fast so wie das, was Trumps Beraterin Kellyanne Conway in einem Interview gesagt hat. Da hat sie Trumps Sprecher Sean Spicer verteidigt, der nach der Amtseinführung etwas zu drastisch auf die anschließende Berichterstattung reagiert hatte. Und nebenbei hat sie den Begriff „alternative Fakten“ erfunden.

Viele Medien berichteten nämlich, dass bei Trumps Vereidigung viel weniger Zuschauer waren als 2009 bei seinem Vorgänger Obama. Spicer kritisierte diese Behauptung:

Dies war das größte Publikum, das je bei einer Vereidigung dabei war. Punkt.

Wegen dieses Satzes und des nachdrücklichen „Punkt“ („Period“) am Ende machten sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche User über Spicer lustig. Schnell wurde ein neues, satirisches Twitter-Profil erstellt, das noch mehr „Spicer Fakten“ mit der Welt teilte. Beraterin Conway hat ihren Kollegen daraufhin wie gesagt verteidigt und gemeint, Spicer habe eben einfach „alternative Fakten“ präsentiert.

1984 auf Platz 1

Das erinnert Lese-Freunde offenbar stark an das „Die Naturgesetze machen wir“ aus Orwells Buch. Denn seit Trumps Beraterin das Wort der alternativen Fakten schuf, steht das Buch in den USA auf Platz eins der Bestsellerliste bei Amazon. Motto: Haben wir schon mal gelesen, könnte man nochmal reingucken. Genaue Verkaufszahlen nennt Amazon allerdings nicht.