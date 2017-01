Während viele abends nach Hause kommen, die Heizung aufdrehen und es sich vielleicht mit einer Wolldecke auf der Couch gemütlich machen, beginnt für manche Menschen in SWR3Land gleichzeitig der tägliche Überlebenskampf.

Die Minusgrade nachts machen vor allem den Obdachlosen zu schaffen. Deswegen hatte Sven Lüdecke aus Köln eine Idee: Kleine Wohn-Boxen aus Holz, mobile Einzimmerwohnungen, die sich für wenig Geld schnell zusammenzimmern lassen!

Alles drin: Matratze, Schrank, Feuerlöscher

Der Boden besteht zum Beispiel aus drei nebeneinander gelegten, kostenlosen Euro-Paletten und in den Wänden stecken neben Schaumstoff auch die silbernen Rettungsdecken vom Deutschen Roten Kreuz, weil sie einfach extrem gut isolieren. Wie in einem Iglu, kann es außen noch so kalt sein, drinnen herrschen immer Plusgrade.

Dazu eine richtige Matratze zum Schlafen, ein Tisch und ein Schrank für ein bisschen Gemütlichkeit. Sogar Rauchmelder und Feuerlöscher gehören inzwischen zur Standardausstattung.

Ganz wichtig: Eine abschließbare Tür

Denn es sind nicht nur die Temperaturen, gegen die Obdachlose zu kämpfen haben: Der wohnungslose Andreas hatte erst seinen Job, dann die Wohnung verloren und lebt seit einem dreiviertel Jahr auf der Straße – zuletzt in einem Zelt am Rheinufer. Seitdem er vor zwei Monaten in die Holzbox unter eine Brücke gezogen ist, besitzt er nicht nur endlich wieder drei Quadratmeter Privatsphäre. Er hat auch einen Ort, an dem er sich sicher fühlen und an dem er sein Hab und Gut lassen kann, ohne es ständig mit sich rumschleppen zu müssen.

Ohne jeden Tag eine Antwort auf die ständig im Kopf pochende Frage finden zu müssen, wo er bloß die Nacht verbringen soll, kann sich Andreas wieder auf andere Dinge konzentrieren. Für ihn ist sein neues Zuhause der erste Schritt auf dem Weg zurück in ein normales Leben. Er hat sich auch schon für einen neuen Job beworben und blickt wieder optimistisch in die Zukunft.

Die Kälteboxen sind auch ein Ort, an dem Obdachlose sich sicher fühlen und ihr Hab und Gut lassen kann, ohne es ständig mit sich rumschleppen zu müssen. Foto: Little Home Köln

Kein dauerhaftes Zuhause, sondern nur ein Zwischenschritt

Sollte Andreas wieder einen Job und dann auch eine Wohnung finden, geht sein Haus an den nächsten Obdachlosen. Allerdings nach einem strengen Auswahlverfahren. Wer eines von Svens Häusern haben will, darf weder Drogen- noch Alkoholsüchtig sein und – ganz wichtig – er muss beim Bau mithelfen. Denn allein kann Sven die hohe Nachfrage gar nicht mehr bedienen.

Was als fixe Idee begann, wird zum Exportschlager

Sven ist hauptberuflich Fotograf. Er hatte im Fernsehen einen Bericht aus den USA gesehen, indem ein Mann die Idee mit den Boxen für Obdachlose hatte. Er fand die Idee gut und baute auch eine. Inzwischen hat er nicht nur seine Freundin dafür begeistert, sondern es kommen auch immer wieder jede Menge Freiwillige an den „Bau-Wochenenden“ und helfen mit.

Das Material bezahlt er entweder aus eigener Tasche, oder er freut sich über Geld- und Sachspenden. Er gründet gerade den Verein „Little Home Köln“ und hat in Berlin schon Partner gefunden. Dort wurde auch schon eine Box bezogen. Mit Hilfe eines Architekten will er Blaupausen entwickeln, die Menschen in der ganzen Welt nutzen können.

Immerhin waren ja auch schon Redakteure eine französischen Zeitung und ein chinesisches Fernsehteam bei ihm und haben sich so wir erklären lassen wie das ist, mit den mobilen Wohnboxen.