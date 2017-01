Forscher am Salk Institute for Biological Studies im kalifornischen La Jolla haben erstmals ein Mischlebewesen aus Mensch und Schwein geschaffen. Sie wollen menschliche Stammzellen in Schweineembryos heranreifen lassen, um so später in natürlicher Umgebung menschliches Gewebe und Organe zu reproduzieren. Jetzt haben sie ihre Forschungsergebnisse im Fachmagazin „Cell“ veröffentlicht.

Ersatzteillager für Organe

Die Forscher spritzten menschliche Stammzellen in einen Schweine-Embryo und pflanzten den Embryo dann in den Uterus einer Sau ein. Nach vier Wochen hatten sich die Stammzellen in die Vorläufer verschiedener Gewebetypen weiterentwickelt, darunter Herz, Leber und Nervenzellen. Langfristiges Ziel der Forscher ist es, menschliches Gewebe und später auch ganze Organe zu züchten, um diese dann zum Beispiel Patienten mit einem Herzfehler einzusetzen.

Stammzellen können sich in ganz verschiedene Zellarten weiterentwickeln. Doch in der Petrischale ist es nach Angaben der Forscher sehr schwierig die Spezialisierung anzustoßen oder gar ganze Organe zu züchten. Deshalb soll das Schwein als natürliche Umgebung dienen. Allerdings ist offenbar noch unklar, wie weit sich die Zellen entwickeln können und ob sie sich mit dem Wirtsorganismus vermischen. Ähnliche versuche hatten die Forscher zuvor in einem Mischwesen aus Maus und Ratte durchgeführt – also zwei vergleichsweise eng verwandten Tierarten. Dabei wuchs in einer Maus die Gallenblase einer Ratte, obwohl Mäuse dieses Organ in der Evolution längst verloren haben.

Wie viel Mensch steckt im Schwein?

Es gibt massive Kritik an den ethischen Auswirkungen der Forschung auf diesem Gebiet. Kritiker befürchten zum Beispiel, dass der Mischorganismus zu menschlich werden könnte, etwa weil sich menschliche Nervenzellen am Aufbau des Schweinegehirns beteiligen. Seit 2015 besteht bei den amerikanischen National Institutes of Health ein nahezu vollständiger Förderungsstopp für solche Experimente. Die kalifornische Studie wurde deshalb ohne Fördermittel der US-Bundesregierung durchgeführt.