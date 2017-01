Das kündigte der Chef des US-Konzerns, Howard Schultz, in einem auf der Firmen-Website veröffentlichten Brief an seine Mitarbeiter an.

Starbucks-Chef Schultz kritisiert die Politik von US-Präsident Trump Foto: picture-alliance / AP Photo



Flüchtlinge auch bei Starbucks in Deutschland

Demnach wird der Konzern in allen 75 Ländern, in denen er Filialen betreibt, in den nächsten Jahren Flüchtlinge einstellen, die vor Kriegen, Verfolgung und Diskriminierung geflohen seien. Beginnen werde man in den USA mit Flüchtlingen, die in ihren Ländern für das US-Militär gearbeitet hätten, zum Beispiel als Übersetzer.

Konzern will weiter in Mexiko investieren

Scharf kritisierte Schultz auch die Pläne Trumps, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko hochzuziehen, um illegale Einwanderer zu stoppen.

Baut Brücken nach Mexiko, keine Mauern Starbucks-Chef Howard Schultz

Nach seinen Angaben wird Starbucks weiterhin in Mexiko investieren, wo der Konzern bereits 600 Cafés mit 7.000 Mitarbeitern hat. Howard Schultz hatte während des Wahlkampfs Trumps Rivalin Hillary Clinton unterstützt.

Krankenversicherung für Angestellte

Außerdem äußerte sich der Starbucks-Chef noch zum Thema Krankenversicherung. Donald Trump hat ja schon angefangen, die Gesundheitsreform von Ex-Präsident Obama zumindest teilweise abzuschaffen. Wer Anspruch auf Leistungen habe, werde immer über Starbucks an eine Krankenversicherung kommen, schreibt Schultz.

Auch weitere US-Firmen gegen Trump

Über 100 Google-Angestellte sind von dem vorübergehenden Einreisestopp betroffen. Auch deswegen positioniert sich der Konzern klar dagegen – so wie viele andere US-Technologie-Konzerne auch. Sie sind auf ausländische Mitarbeiter angewiesen. Es sei „eine traurige Woche“, sagte Netflix-Chef Reed Hastings. Es sei an der Zeit, sich zusammen zu tun und die amerikanischen Werte zu schützen. Apple-Chef Tim Cook schrieb in einem Brief an seine Mitarbeiter, die Anordnung des Präsidenten entspreche „nicht der Politik, die wir unterstützen“. Und auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg selbst hat sich in einem sehr persönlichen Posting gegen Trumps Politik gestellt:

My great grandparents came from Germany, Austria and Poland. Priscilla's parents were refugees from China and Vietnam.... Posted by Mark Zuckerberg on Friday, January 27, 2017

Airbnb vermittelt kostenlos Unterkünfte

Das Zimmervermittlungsportal Airbnb bietet Betroffenen des US-Einreiseverbots kostenlose Übernachtungen an. „Airbnb stellt Flüchtlingen und jedem, dem die Einreise in die USA verweigert wird, eine kostenlose Unterkunft“, schrieb Airbnb-Chef Brian Chesky am Sonntag bei Twitter. Wer dringend eine Unterkunft suche, könne ihn kontaktieren.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing — Brian Chesky (@bchesky) January 29, 2017

Shitstorm gegen Uber

Uber-Chef Travis Kalanick bezeichnete das Trump-Dekret in einem Facebook-Post als „verkehrt und ungerecht“. Trotzdem gab es einen Shitstrom gegen das Fahrdienst-Unternehmen. Der Grund: New Yorks Taxifahrer protestierten gegen Trumps Einreisestopp mit einer Stunde Streik am Flughafen JFK, schreibt das Portal heise.de. Uber habe den Streik mit einer Rabattaktion unterwandert. Deshalb löschten viele Nutzer die Uber-App und posteten Bilder davon in den sozialen Netzwerken.