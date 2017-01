Fallschirm des 40-Jährigen öffnete sich nicht

Der Fallschirm des 40-jährigen Belgiers öffnete sich nicht richtig, er stürzte knapp 35 Meter tief in die Ravennaschlucht, wie die Bergwacht am Sonntag mitteilte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Basejumper in Lauterbrunnen in der Schweiz. Foto: picture-alliance / dpa

Hohes Risiko beim Basejumping

Immer wieder kommt es beim Basejumping zu schweren Unfällen. Als „Mekka“ der Szene gilt Lauterbrunnen in der Schweiz. Dort sind im vergangenen Jahr innerhalb eines Tages zwei Extremsportler beim Absprung von Felswänden ums Leben gekommen. Einer von ihnen war der Südtiroler Uli Emanuele. In Lauterbrunnen hatte der 30-Jährige vor gut einem Jahr einen waghalsigen Flug durch ein enges Felsloch unternommen, der ihn weltberühmt machte: