In der Kindheit lernen wir, uns so zu verhalten, wie die Gesellschaft es von unserem Geschlecht erwartet: Jungen tragen blau, Mädchen tragen rosa. Wir übernehmen leider aber auch andere Zuschreibungen: Jungs sind stark, wild und intelligent, Mädchen sind leise, zurückhaltend und weniger aufgeweckt. Aber ab wann glauben Mädchen eigentlich, sie seien nicht so schlau wie Jungs? Wissenschaftler geben darauf jetzt eine Antwort: Schon im Alter von sechs Jahren.

Fünfjährige Mädchen trauen sich noch genauso viel zu wie Jungs

Für eine Studie lasen Wissenschaftler 240 Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren eine Geschichte vor mit einer Person, die als „super intelligent“ („really, really smart“) charakterisiert wurde. Im Anschluss befragten sie die Kinder, ob diese intelligente Person wohl eher ein Mann oder eine Frau gewesen sei.

Sechsjährige Jungs trauen sich im Spiel mehr zu als gleichaltrige Mädchen. Foto: dpa/picture-alliance

Unter den fünfjährigen Mädchen glaubte die Mehrheit noch, es handelte sich bei dem Kind um ein Frau. Sechsjährige gingen aber bereits mehrheitlich davon aus, dass es sich um einen Mann handeln müsste. Die Jungs in der Studie gingen in jedem Alter mehrheitlich davon aus, dass dieser brilliante Mensch ein Mann gewesen sein müsste.

In einem zweiten Schritt boten die Wissenschaftler den Kindern zwei Spiele an. Bei dem einen behaupteten sie, das Spiel eigne sich nur für wirklich schlaue Kinder. Das traurige Ergebnis: Viele Mädchen spielten lieber das angeblich leichtere Spiel. Jungs hingegen hatten kaum Berührungsängste mit dem als schwerer gekennzeichneten Spiel.

Einschätzungen wirken im Erwachsenenalter nach

Die erlernten Geschlechterrollen haben langfristige Auswirkungen. Eine weitere, sozialwissenschaftliche Studie hat so zum Beispiel gezeigt, dass Studenten häufig in ähnlichen Kategorien denken: Sie bewundern vorrangig die Leistungen ihrer weißen, männlichen Professoren, während Frauen und Schwarzen tendenziell weniger zugetraut wird.

Der geringe Glaube an die eigene Intelligenz hat im Fall der Frauen direkte Auswirkungen auf ihren Lebenslauf: Sie trauen sich seltener eine große Karriere zum Beispiel in der Wissenschaft oder in großen Unternehmen zu. Die eigene Selbsteinschätzung hat dabei aber nichts mit den wirklich erbrachten Leistungen zu tun, sondern spiegelt wider, was die Frau als Kind über ihr Geschlecht gelernt hat.

Und hier liegt auch der Grund, warum sechsjährige Mädchen sich für nicht so intelligent halten, wie die gleichaltrigen Jungs: Auch Eltern glauben häufig, dass ihre männlichen Kinder aufgeweckter sind als ihre weiblichen. Und von ihnen übernehmen die Kinder dann ihre Selbsteinschätzung.

Mädchen müssen beigebracht bekommen, wie schlau sie sind!

Vorbilder können Kindern helfen, ein positives Bild von Frauen zu bekommen. Foto: Imago

Rebecca S. Bigler, Psychologieprofessorin in Texas, findet es daher wichtig, dass Lehrer hier besonders gegensteuern: Kinder sollten bereits früh lernen, dass Frauen in der Geschichte häufig diskriminiert wurden und ihnen Dinge schlicht verboten wurden. Frauen durften also lange gar nicht zeigen, wozu sie in der Lage sind. Mädchen sollen so in dem Glauben bestärkt werden, dass sie genauso schlau sind wie Jungs – und es nur die Vorurteile in unserer Gesellschaft sind, die ihnen etwas anderes weismachen wollen.