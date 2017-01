Eine extrem langweilige Schulstunde. Wie überlebst du sie? Ich plane den nächsten Abend mit Freunden

Ich höre mir die Lebensgeschichte meines Banknachbarn an

Ich baue Türmchen aus Stiften und Radiergummis

Ich kritzel was Schönes in meinen Block

Fragen wie diese kommen per Whatsapp aufs Smartphone und schon ist man mitten drin in der Berufsberatung. Wobei, nach Beratung fühlt sich der Chat nicht unbedingt an. Zwischendurch gibt's lustige Bilder oder Videos – eben so wie ein Whatsapp-Chat auch sonst läuft.

Wer chattet da mit mir?

Ein Social Bot – ein digitaler Dialogpartner, der auf bestimmte Begriffe reagiert, Fragen stellt, Antworten liefert. Dieser Bot hat ein Gesicht und zwar das von Youtuber Julian Bam. Erstellt hat das Ganze die Agentur für Arbeit.

Wie kann ich die Berufsberatung machen?

Einfach die Telefonnummer des Angebots in den Kontakten speichern. Dann ein kurzes „Hallo“ rüberschicken und so den Chat starten.

Wie lange dauert das?

Im Chat werden insgesamt acht Fragen gestellt. Dazu gibt es Multiple-Choice-Antworten und als Motivation zwischendurch ein paar lustige Bilder. Man kann in ein paar Minuten fertig werden.

Was ist das Ergebnis?

Am Ende wird man in eine von vier Gruppen einsortiert (handwerklich-technisch, künstlerisch-kreativ, kaufmännisch-verwaltend oder sozial pflegerisch) und bekommt weiterführende Infos, welche Berufe zu den eigenen Fähigkeiten passen.