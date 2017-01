„Wend Luschd hosch bei os zom schaffa, mir dädad grad no so arbeidswiadiche Schofseggl, die zu os bassad, sucha.“ Mit diesem Satz hat das Unternehmen Holp Wegebau in Fornsbach einen „Baggor-Fahror“, auf hochdeutsch „Baggerfahrer“, gesucht.

Gesucht: „Baggor- ond Laschdwaga-Fahror“

Mir sucha oin Baggor-Fahror.

Die zugehörige Anzeige landete aber nicht nur in der örtlichen Tageszeitung. Über die Facebook-Seite „Kurioses aus der Presseschau“ erreichte die schwäbische Bewerbungsaufforderung das gesamte Internet – zumindest fast.

Für Unternehmensleiter Günter Holp ist das beinahe schon zu viel des Guten. „Wir werden überschwemmt“, sagt er im Interview mit SWRinfo. Niemals habe er mit diesem Hype gerechnet, die Anzeige sei eigentlich einfach nur als „regionaler Gag“ gedacht gewesen.

Mails und Gratulationen von überall her

Auch die Telefonnummer stand in der Stellenanzeige – und das Telefon steht nicht mehr still. Mails kommen zudem sogar aus Schweden oder der Schweiz. Er sei zwar stolz, so etwas zu erreichen, und bekomme Gratulationen von „Werbeleuten, die man gar nicht kennt“, aber das sei ihm nun doch etwas viel Trara.

Die Anzeige habe er aufgegeben, weil es schwierig sei, einen Baggerfahrer zu finden. Jetzt sollte das jedoch kein Problem mehr sein. Etliche Bewerbungen seien bereits gesichtet worden, aber „wir sind natürlich noch in der Auswahlphase“, sagt Holp. Mal sehen, welcher „arbeidswiadiche Schofseggl“ nun eingestellt wird.