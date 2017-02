Depps ehemalige Beraterfirma TMG hat eine Klage eingereicht – Depp hat einige Millionen-Rechnungen nicht bezahlt. Offenbar, weil er einfach nicht mehr zahlen kann. Johnny Depp pleite – da denkt der bescheidene Normalverdiener natürlich gleich: Wie ist denn das möglich?

Depp besitzt etliche Immobilien

Johnny Depp besitzt 14 Häuser, für die er in der Vergangenheit insgesamt 75 Millionen Dollar bezahlt hat. Unter anderem hat er ein Schloss in Frankreich mit 18 Hektar Land drumherum. Außerdem Immobilien auf den Bahamas, in Los Angeles, einen Reiterhof im US-Bundesstaat Kentucky und mehrere Domizile in Hollywood.

Seine Jacht ist ist auch nicht gerade billig

Depp hat 18 Millionen Dollar für eine Jacht ausgegeben. Er besitzt außerdem 45 Luxuskarossen. Zudem hat der Kunstliebhaber und Sammler etwa 200 Originale berühmter Künstler, darunter Werke von Warhol und Klimt, sowie 70 Gitarren.

Amber Heard und Johnny Depp Foto: dpa/picture-alliance

Seine laufenden Kosten sind enorm

Depps soll in den letzten zwanzig Jahren monatlich im Schnitt 1,9 Millionen Dollar ausgegeben haben. Alleine seine laufenden Kosten für Privat-Flüge, Wein und seine 40 Angestellte belaufen sich auf 700.000 Dollar pro Monat.

Depps Leben ist gerne mal exzentrisch

Wie gerne Depp mit Geld um sich schmeißt, zeigt seine Aktion bei der Beerdigung des US-Schriftstellers Hunter S. Thompson, den er sehr verehrt. Dafür macht Depp drei Millionen Dollar locker, unter anderem für eine Kanone, die die Asche des Verstorbenen in die Luft schoss. Auch seine Scheidung von US-Schauspielerin Amber Heard war nicht gerade billig: Nach einer außergerichtlichen Einigung muss der Star sieben Millionen Dollar an seine Ex-Frau zahlen.