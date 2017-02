Am Donnerstagmorgen präsentierte das Deutsche Kinderhilfswerk seinen jährlichen Kinderreport. Es handelt sich dabei um eine repräsentative Umfrage mit rund 1.700 Teilnehmern verschiedener Altersgruppen. Im Fokus: Die politischen Einstellungen und das Heranwachsen unserer Kinder in unserer Gesellschaft.

Misstrauen in nachwachsende Generation

64 Prozent der Befragten traut der heutigen Generation der Kinder- und Jugendlichen zu, „als Erwachsene Verantwortung für den Erhalt unserer Demokratie zu übernehmen“, so das Kinderhilfswerk in ihrer aktuellen Pressemeldung. Das heißt jedoch im Umkehrschluss: jeder dritte Mensch in Deutschland begegnet der jungen Generation mit einem gewissen Misstrauen, dass sie sich in Zukunft für unsere Demokratie stark machen.

Je älter die Umfrageteilnehmer und je höher ihr Einkommen ist, desto größer ist jedoch ihr Glaube in die nachwachsende Generation. Die Anhänger der FDP und der Grünen bringen den Kindern und Jugendlichen außerdem noch großes Vertrauen entgegen, größere Zweifel haben da schon AfD- und Linken-Anhänger.

Demokratiekompetenz stärken

Die Mehrheit der Befragten sieht vor allem Familien, aber auch Schulen und Kindertagesstätten in der Pflicht, demokratisches Denken zu vermitteln. In nur geringem Maße erwarten sie das von Parteien oder Kinder- und Jugendverbänden.

Plädoyer Th. Krüger zum #Kinderreport17 : Wer über die Zukunft der Demokratie redet, muss in Kinder und Jugendliche investieren! — Dt. Kinderhilfswerk (@DKHW_de) February 2, 2017

Politiker kümmern sich zu wenig um Bedürfnisse von Kindern

Die große Mehrheit der Kinder und Erwachsenen gaben in der Umfrage an, dass sich Politiker in Deutschland zu wenig um die Belange von Kindern kümmern. Zum Beispiel würde sich die Politik zu wenig mit den Gründen der Kinderarmut beschäftigen und Maßnahmen dagegen ergreifen.

Hierzu passen auch die Antworten der Teilnehmenden auf die Frage, wie demokratische Werte besser vermittelt werden können: 92 Prozent der Befragten wünschen sich, dass der Staat mehr Geld in die Kinder- und Jugendarbeit steckt. Und auch ein guter Gesellschaftskundeunterricht an Schulen wird als wichtig erachtet, um demokratische Werte zu vermitteln.

Zu wenig Kommunikation über „Kinderrechte“ in Deutschland?

Die Deutsche Kinderhilfe hat auch abgefragt, inwieweit die UN-Kinderrechtskonvention bekannt ist bzw. welche Personen sich schon mit dem Thema „Kinderrechte“ beschäftigt haben. Nur 15 Prozent der Erwachsenen und 18 Prozent der Kinder gaben an, sich mit Kinderrechten gut auszukennen, während die große Mehrheit zugab, sich damit bisher kaum oder gar nicht beschäftig zu haben.

Die Studie zum Nachlesen gibt es auf der Seite der Deutschen Kinderhilfe.