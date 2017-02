Der Tag der Liebenden naht. Der Bronx Zoo in New York hat sich zu diesem Anlass etwas ganz besonderes ausgedacht: Bei der Aktion #NameARoach kann man den Kakerlaken des Zoos (um genau zu sein: den Madagaskar Fauchschaben) einen Namen geben. Zum Beispiel den des eigenen Partners – oder auch des Ex-Partners.

Aber auch Singles dürfen sich beteiligen – der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. So verspricht der Zoo auf seiner Homepage, über die Entscheidungen der Teilnehmer nicht zu urteilen. („Wether the gesture is spicy or sweet wie promise not to judge.“)

A photo posted by Bronx Zoo (@bronxzoo) on Jan 13, 2017 at 1:46pm PST

Schaben einen Namen geben

Und Schaben gibt es im Zoo wirklich genug, um ihnen Namen zu geben. Aus jeder Befruchtung gehen bei den Weibchen 30 bis 40 Larven hervor.

Der Zoo hat die Aktion bereits 2011 gestartet. Er möchte dadurch Spenden für den Zoo einnehmen und auf seine Tier- und Umweltschutzthemen aufmerksam machen. Für 10 Dollar bekommt man ein Zertifikat über die Benennung der Schabe. Spendet man 50 Dollar gibt es sogar eine Packung Pralinen und eine Stoffschabe dazu.

Die Madagaskar Fauchschabe

Und damit niemand die die „Katze im Sack“ kauft, hier ein Video, das die Tiere in Aktion zeigt:

Die Fauchschabe wird bis zu drei Jahre alt, hat keine Flügel und lässt sich auch als Haustier halten – eine Idee für alle, denen es noch nicht reicht, ein Exemplar des Zoos nach einem Liebsten zu benennen. Aber Vorsicht: bei Streicheleinheiten beginnt sie gefährlich zu fauchen!