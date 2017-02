Kandidat Nummer 1: Frank-Walter Steinmeier. 1999 trat er auf die bundespolitische Bühne. Bis 2005 war er Kanzleramtschef unter Gerhard Schröder, dann Außenminister, SPD-Fraktionschef, wieder Außenminister – und zwischendurch auch mal Kanzlerkandidat. Seit Jahren gilt Steinmeier als einer der beliebtesten Politiker in Deutschland. Dazu trug sicher auch seine Nierenspende 2010 bei – für seine Frau Elke Büdenbender. Sozial denkt Steinmeier nicht nur privat. In seiner juristischen Doktorarbeit ging es um Obdachlosigkeit – und was der Staat dagegen tun kann. Ein schönes Motto sicher auch für einen Bundespräsidenten.