Psychiater Dr. Christian Dogs privat

„So ein Narzisst!“ Wenn die Welt über US-Präsident Donald Trump spricht, dann beschreiben ihn viele mit diesen Worten. „Narzissten sind selbstverliebte, egoistische Menschen“, sagt Psychiater und Psychotherapeut Dr. Christian Dogs aus Lindau am Bodensee. „Allerdings müssen wir da unterscheiden, zwischen guten und bösartigen Narzissten.“

Der Gute

„Das bin ich auch“ sagt Dr. Dogs gerne Patienten, die zu ihm kommen und sich als Narzisst bezeichnen. „Das ist erst mal gesund, weil wir uns alle nach Anerkennung sehnen. Deshalb ist es gesund, narzisstische Strukturen zu haben. Außerdem ist es ein gesunder Schutz gegen Depressionen, denn es schützt mich, wenn ich stolz auf mich bin.“ Dr. Dogs sagt, ein guter Narzisst sei jemand, der ein gutes Selbstbewusstsein habe und seine Schwächen verdrängen könne. Solche Menschen bekämen auch einige Dinge richtig gut hin. „Sie können motivieren, mitreißen, können Visionen umsetzen – weil sie der Welt immer beweisen wollen, dass sie gut sind.“

Bin ich Narzisst?

Woher kommt der Begriff „Narzisst“? Der Begriff kommt aus der griechischen Mythologie. Narziss war der Sohn des Flussgottes Kephissos. Narziss wird heftig umworben – von Frauen und Männern – aber er verschmäht die Liebe all seiner Verehrer. Er findet sich selbst viel zu toll, dass er dafür mit überzogener Selbstliebe bestraft wird. Und die ist so groß, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt – und zwar als er dieses im Wasser eines Weihers entdeckt. Er ist natürlich total frustriert weil er das Objekt seiner Begierde nicht erreicht und stirbt an der Quelle des Wassers, in der er sein Spiegelbild gesehen hat. Nach seinem Tod verwandelt sich Narziss dann in eine Blume: eine Narzisse.

„Man merkt es selbst, dass man Narzisst ist, weil man merkt, wie sehr man auf die Anerkennung der Umwelt angewiesen ist. Man merkt aber auch, wie schnell einen Kritik trifft. Wenn ihnen zehn Leute sagen, dass sie großartig sind und einer äußert sich negativ, dann bleibt ihnen genau der eine in Erinnerung.“ Narzissten tun nach Meinung des Psychologen und Psychotherapeuten sehr viel, um die Anerkennung anderer zu bekommen. „Wenn man seine Grenzen nicht mehr sieht, zu viel tut und dabei verbrennt, dann schadet man sich selbst“.

Der Böse

Der bösartige Narzisst schade in diesem Fall seiner Umwelt, so Dr. Dogs: „Weil er mit seinem Machtanspruch und mit all den Ideen, die er hat, nur noch radikal durch die Welt geht. Er missbraucht selbst seine Familie und seine Kinder, um sich darzustellen – was wir gerade beim neuen US-Präsidenten sehen.“ In diesem Fall spricht Dr. Dogs von einer Störung bei Narzissten, die aber nicht behandelt werden kann: „Bösartige Narzissten sehen gar nicht ein, dass sie eine Störung haben. Die finden sich großartig. Wenn sie zu Donald Trump sagen, dass er eine Therapie braucht, dann würde er sie komisch anschauen.“ Bösartige Narzissten seien nicht einsichtig. „Dieser Narzissmus kann übergehen in eine wahnhafte Wahrnehmungsstörung, das heißt, dass man größenwahnsinnig wird und nicht mehr die Realität wahrnimmt.“

Lösung?

„Wenn sie mit solchen Menschen arbeiten müssen – viele Firmenchefs gehören zu den bösartigen Narzissten – dann ist es wichtig sie zu füttern. Wenn sie so einen Menschen mit Anerkennung füttern, dann frisst er ihnen aus der Hand. Dann können sie ihn manipulieren. Überlegen sie, ob sie an ihrem Vorgesetzten etwas Positives entdecken können und sagen sie ihm das mal. Zum Beispiel: 'Es ist schön, dass ich mit ihnen schon so lange arbeite und ich genieße es sehr, dass sie so kompetent sind.'“ Dann könne man schon in der nächsten Woche fünf Tage Urlaub beim Vorgesetzten einreichen, meint Dr. Dogs.