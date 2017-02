Zuerst hatte Madonna Berichte, dass sie zwei weitere Kinder aus Malawi adoptiert hätte, dementiert. Jetzt aber ist klar: das stimmte! Madonna zeigte ihren Familienzuwachs sogar auf Instagram: „Ich bin überglücklich, dass sie jetzt Teil unserer Familie sind“, schrieb sie dazu. „Ich bin all denjenigen in Malawi zutiefst dankbar, die mir dabei geholfen haben.“ Ein Gericht in Malawi hatte ihr die Adoption am Dienstag offiziell gestattet.