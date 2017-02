In amerikanischen Nachrichtensendungen wiederholt sich eine Szene zurzeit immer wieder: Tweets von Präsident Trump werden vorgelesen und diskutiert. Und jedes Mal ist das kostenlose Werbung für Twitter als Plattform und Unternehmen. Twitter sollte Donald Trump eigentlich dankbar sein, dass der Firmenname so oft in den Medien erwähnt wird.

Trotz Trump nur schwacher Zuwachs bei Nutzerzahlen

Doch die jüngsten Bilanzzahlen des Unternehmens sprechen eine andere Sprache: In den Monaten Oktober bis Dezember, also in der Hochphase des US-Wahlkampfes und seines überraschenden Ausganges, stieg die Zahl der monatlich weltweit bei Twitter aktiven Nutzer von 317 Millionen auf 319 Millionen. Zum Vergleich: Facebook gewann in der gleichen Zeit 72 Millionen neue Nutzer. In den USA verzeichnet Twitter sogar einen Stillstand bei den Nutzerzahlen.

Twitters Omnipräsenz im Fernsehen als Ursache?

Dass Trump nicht als Werbeträger funktioniert, hat verschiedene Ursachen. Zunächst einmal müssen die Nutzer in den USA das Portal gar nicht aufsuchen, um über Trumps ruppige Tweets informiert zu sein.

"Trump und sein ständiges Twittern haben die Firma sehr bekannt gemacht. Aber das heißt nicht, dass die Leute auf Twitter gehen, um seine Tweets zu lesen. Wenn du ein bisschen wartest, hörst oder siehst du alles, was er twittert, auch im Radio oder Fernsehen.“ Sam Sanders, Medienjournalist vom Radiosender NPR

Twitter ist unattraktiv für Werbekunden

Mit der schwachen Geschäfts- und Aktienentwicklung sind die Anleger des Unternehmens unzufrieden. Das Unternehmen steht unter Druck, erfolgreicher zu werden und mehr Geld zu verdienen. Aktuell versucht Twitter zum Beispiel durch Werbung mehr Geld mit jenen zu verdienen, die das Portal bisher nutzen.

Dabei gibt es jedoch einen Haken: Werbekunden schalten ungerne Werbung in dem oft sehr rauhen Umfeld von Twitter, das geprägt ist von Beschimpfungen und politischen Stammtischparolen. Dass Twitter vor einigen Jahren – zum Beispiel vor dem Hintergrund des Arabischen Frühlings – mal als Hoffnungsträger der Demokratie galt, da es Menschen weltweit vernetzen und ihnen eine Stimme geben kann, rückt in der Außenwahrnehmung in den Hintergrund.

Twitter will jetzt netter werden

Das Unternehmen will nun einiges tun, damit es bei Twitter weniger brutal zugeht. Hasstweets sollen anderen Nutzern gar nicht erst angezeigt werden. Und wer gegen die Regeln verstößt, soll nicht nur rausfliegen, sondern es auch schwerer haben, einen neuen Account zu eröffnen. Und Twitter-Chef Jack Dorsey betont gerne, dass alle Nutzerkonten dabei gleich behandelt würden – auch das von Donald Trump. Man wolle alle Nutzer zu einem besseren Verhalten anleiten.

Auf die Frage, wie Dorsey das Verhältnis zwischen Twitter und Donald Trump sieht, gab der Manager kürzlich in einem Interview an: er fände es „kompliziert“.