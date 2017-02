Die AfD reagiert mit diesem Parteiausschlussverfahren auf die umstrittene Rede Höckes vom 17. Januar. Auf einer Veranstaltung der Jugendorganisation der AfD in Dresden hatte er sich damals über das Holocaust-Mahnmal in Berlin aufgeregt.

Bundesweite Empörung über Höckes Rede

Höcke hatte das Mahnmal als ein „Denkmal der Schande“ bezeichnet und das Holocaust-Gedenken in Deutschland kritisiert. „Wir Deutschen, also unser Volk“, hatte er bei der Veranstaltung gesagt, „sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“.

Außerdem sprach er von einer „dämlichen Bewältigungspolitik“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Bis heute sei der Gemütszustand in Deutschland der „eines total besiegten Volkes“. Die Rede hatte bundesweit Empörung ausgelöst.

Rede neu bewertet

Zunächst hatte die AfD sich dagegen entschieden, Höcke aus der Partei auszuschließen. Jetzt jedoch schätzt die Partei die Rede anscheinend anders ein. „Die Maßnahme erfolgte nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung der Rede Björn Höckes vom 17. Januar 2017 in Dresden“, zitiert etwa AFP den Parteisprecher Christian Lüth.

Verfahren geht vor Landesschiedsgericht

Als erstes muss nun das Landesschiedsgericht des AfD-Verbandes Thüringen über den beantragten Parteiausschluss entscheiden. Spiegel Online gegenüber bestätigte die AfD die Agenturmeldungen. Demnach haben neun Mitglieder des Bundesvorstandes für den Antrag auf Ausschluss gestimmt. Darunter war auch die Vorstandssprecherin Frauke Petry.

Mit Nein stimmten vier Mitglieder des Gremiums: AfD-Vize Alexander Gauland, Jörg Meuthen, Landessprecher der Partei in Baden-Württemberg, der sachsen-anhaltische Fraktionschef André Poggenburg und der niedersächsische Landeschef Armin Paul Hampel.