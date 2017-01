Eine Woche nach dem Lawinenunglück in Mittelitalien haben die Rettungskräfte alle Vermissten tot geborgen. Die Feuerwehr teilte mit, in den Trümmern des Hotels seien insgesamt 29 Leichen gefunden worden, die letzten beiden am späten Abend. Insgesamt neun Menschen haben das Unglück überlebt.