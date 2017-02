Baden-Württemberg setzt jetzt im Kampf gegen den Feinstaub in Stuttgart voll auf die blaue Plakette. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) und sein Vize Strobl (CDU) wollen sich bei Angela Merkel dafür einsetzen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Das Problem für die beiden: Verkehrsminister Dobrindt (CDU) lehnt es bisher ab, durch die Plakette ältere Dieselfahrzeuge aus den Innenstädten auszusperren.

Ganzjährige Einführung nicht vor 2020

Die Landesregierung aber muss liefern: Bis Ende Februar müssen das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart dem Verwaltungsgericht erklären, wie sie die schlechte Luft in Stuttgart verbessern wollen. Um die Vorgaben zu erfüllen, möchte das Land die blaue Plakette an Alarmtagen für extrem belastete Strecken am liebsten schon 2018 einsetzen. Ganzjährig soll die Plakette erst eingeführt werden, wenn 80 Prozent der Fahrzeuge die Normen erfüllen – nicht vor 2020.

Andere Lösung: Fahrverbote für belastete Verkehrsachsen

Kommt die blaue Plakette nicht, müssten andere Lösungen für Stuttgart gefunden werden – was sehr kompliziert werden könnte. Denn dann geht man im Verkehrsministerium von Baden-Württemberg davon aus, dass Land und Stadt gerichtlich verpflichtet werden, auf anderen Wegen Fahrverbote für alle älteren Diesel zu erlassen. Geplant sind dann Fahrverbote für stark belastete Verkehrsachsen mit Anwohnern. Das müsste beschildert werden – und kontrolliert.