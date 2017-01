Ein kanadischer Wissenschaftler hat eine neu entdeckte Motten-Art nach dem künftigen US-Präsidenten Trump benannt. Er taufte sie Neopalpa donaldtrumpi. Der Kopf der Motte erinnere an Trumps Frisur, so der Forscher. Mit seiner Aktion will er für den Umwelt- und Naturschutz in den USA werben.