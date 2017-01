Der Bundestag hat einstimmig die Legalisierung von Cannabis beschlossen. Die Opposition hat den Gesetzentwurf der Regierung sogar gelobt. Ärzte können den Stoff verschreiben und dann muss man ihn nicht einmal selbst bezahlen. Das geht aber nicht bei jedem.

Um was geht's?

Es geht um Cannabis-Blüten oder Extrakt oder auch spezielle Mittel auf Cannabis-Basis. Die können Schmerzen lindern, Krämpfe lösen oder auch den Appetit anregen. Sie werden auch heute schon eingesetzt, zum Beispiel bei Krebs- oder Aids-Patienten. Allerdings nur in sehr wenigen Fällen, denn die Patienten brauchen dazu eine Ausnahmeerlaubnis und nur etwa tausend Patienten in ganz Deutschland haben zurzeit so eine Erlaubnis. Dazu kommt, die Patienten müssen für, zum Beispiel Cannabis-Blüten, selbst bezahlen. Im Monat sind das oft mehrere hundert Euro. In Zukunft sollen Ärzte ein Rezept für Cannabis leichter ausstellen können und die Krankenkassen sollen die Kosten übernehmen. Die Mittel werden über die Apotheken abgegeben. Cannabis selbst anbauen, dürfen Patienten auch in Zukunft nicht.

Woher kommt der Stoff?

Damit es genug Cannabis gibt, wird der Anbau zu medizinischen Zwecken in Deutschland erlaubt. Eine staatliche Agentur soll den Anbau und den Vertrieb koordinieren und kontrollieren. Gesundheitsminister Gröhe von der CDU stellt allerdings klar, es geht hier wirklich nur um die Abgabe spezieller Cannabis-Produkte für schwerkranke Menschen. Die generelle Freigabe von Cannabis lehnt die Bundesregierung nach wie vor strikt ab.