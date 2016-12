Das heimliche Mitlesen von Messenger-Diensten wie WhatsApp ist in Deutschland verboten – das könnte sich aber bald ändern. Die Pläne sind nicht neu, aber sie werden offenbar konkreter. Der Bild zufolge soll noch im kommenden Jahr per Gesetz erlaubt werden, dass Handys in Zukunft komplett überwacht werden können.

Überwachung nur mit richterlicher Genehmigung

Das beträfe aber nicht alle Handys – Messenger-Dienste sollen demnach nur mit einer richterlichen Genehmigung überwacht werden können. Bislang können bei einer Überwachung zwar Handys und Telefone abgehört werden, aber keine Nachrichten, die über einen solchen Messenger-Dienst verschickt wurden. Das liegt daran, dass diese vom jeweiligen Dienst verschlüsselt werden.

Was auf der einen Seite unsere Privatsphäre schützt, ist bei laufenden Ermittlungen oft ein Problem. Denn: Mehr als 85 Prozent der Terrorverdächtigen benutzen laut dem Bericht solche Messenger-Apps zur Kommunikation und können damit nur schwer bis gar nicht abgehört werden.

Trojaner soll Verschlüsselung knacken

Dafür solle nun eine Spähsoftware – ein sogenannter Trojaner – zum Einsatz kommen können. Das sei in einer entsprechenden Abmachung von Justizminister Heiko Maas (SPD) und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) ausgehandelt worden, so die Bild weiter. Das Gesetz solle demnach bis zur Bundestagswahl im kommenden September in Kraft treten.

Berlin nicht der Auslöser für Gesetzesänderung

Die Generalstaatsanwälte hätten Justizminister Maas laut Bild in einem Brief aufgefordert, den heimlichen Zugriff bei Bedarf auf die Messenger-Dienste auszuweiten. Das sei aber nicht erst nach dem Berliner Attentat gefordert worden: Bereits am 14. Dezember hätten die beiden Minister Maas und de Maizière bei einer Kabinettssitzung das Vorhaben in einer sogenannten Protokollerklärung festgelegt, die der Zeitung ebenso vorliege.

Angst vor Überwachung Sozialer Netzwerke

Auch wenn die Gesetzesänderung bei Ermittlungen womöglich hilfreich wäre – Datenschützer befürchten, dass es bei einer solchen Regelung nicht nur beim Mitlesen der Messenger-Nachrichten bleibt. Sie befürchten, dass eine solche Software auch zur unbefugten Kontrolle von Sozialen Netzwerken eingesetzt werden könnte.