Trump bleibt Trump

Selbst erfahrene Beobachter der US-Politik haben sich verwundert die Augen gerieben. Der Auftritt von Donald Trump in New York war für einen künftigen Präsidenten der USA zumindest ungewöhnlich, um es einmal vorsichtig auszudrücken.

Es war eine zirkusähnliche Atmosphäre. Er griff die Presse an und seine Gegner. Das war der selbe Trump, den wir im Wahlkampf sahen. Und es sieht nicht danach aus, dass er als Präsident seinen Stil ändert. Mara Liasson, National Public Radio

Trump nennt Medien Fake-News und Müll

Donald Trump polterte gegen die Medien, sprach von einer Schande. Das Portal Buzzfeed nannte er einen „scheiternden Haufen Müll“. Der US-Sender CNN durfte keine Frage stellen. Trump sagte zu seinem Vertreter:

Ihr seid Fake News!

Trump: Zustände wie in Nazi-Deutschland?

Der Grund für Trumps Wut: Medienberichte, dass Russland belastendes Material gegen ihn haben soll. Die Rede ist sogar von Sex-Videos mit Prostituierten in Moskau. Alles unbewiesen, Russland hat es schon bestritten. Aber jetzt sind die Vorwürfe in der Öffentlichkeit. Und das zufällig an dem Tag, an dem Trump seine erste Presskonferenz nach der Wahl geben will. Sonst kommuniziert Trump ja am liebsten über Twitter. Dort hat er die Berichterstattung über sich sogar mit den Zuständen in Deutschland unter den Nationalsozialisten verglichen.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Die Washington Post hat die wichtigsten Punkte des Auftritts in einem Drei-Minuten-Video zusammengefasst:

Trump's first news conference in about three minutes For the first time since he was elected, President-elect Donald Trump held a news conference Jan. 11. Here are key revelations from his question-and-answer session with reporters in New York. Posted by Washington Post on Wednesday, January 11, 2017

Die Trump-Pressekonferenz hat für viel Wirbel im Netz gesorgt. Er selbst twitterte danach:

Wir hatten heute eine großartige Pressekonferenz im Trump Tower. Einige Fake-News-Organisationen waren dabei. Aber die Menschen verstehen schon, was wirklich passiert.

We had a great News Conference at Trump Tower today. A couple of FAKE NEWS organizations were there but the people truly get what's going on — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2017

Wir dürfen also gespannt sein auf die nächsten vier Jahre mit Donald Trump als Präsident. Am 20. Januar tritt er feierlich sein neues Amt an. Und eins ist jetzt schon klar: Langweilig wird es nicht werden.