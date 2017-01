WM mit 48 Ländern

Bei der Sitzung des FIFA-Rats in Zürich fiel ein Entscheidung über die umstrittene Aufstockung der WM-Teilnehmerzahl. Das Gremium unter dem Vorsitz von Fußball-Weltverbandschef Gianni Infantino beschloss am Dienstag, dass beim Turnier 2026 erstmals 48 statt der bislang 32 Mannschaften um den Titel spielen werden.

Keine Unentschieden mehr bei der WM?

Gespielt wird in 16 Gruppen zu je drei Teams. Noch nicht entschieden ist, ob es es in der Gruppenphase keine Unentschieden mehr geben soll. Dann würde bei einem Gleichstand nach 90 Minuten der Sieger per Elfmeterschießen ermittelt.

Deutschland hält nichts von den Plänen

Schon im Vorfeld hatte es aus Deutschland Widerstand gegen die Erweiterungspläne gegeben. Sowohl Bundestrainer Joachim Löw als auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gehörten zu den größten Kritikern, da sie eine weitere Belastungssteigerung für die Spieler und eine Verwässerung der sportlichen Qualität befürchten.

Entscheidung könnte auch auf Mai vertragt werden

Heiß diskutiert wird unter den Funktionären, welche Konföderation künftig wie viele WM-Startplätze bekommen soll. Europa hat mit derzeit 13 Teilnehmern das mit Abstand größte Kontingent. Eventuell wird eine Entscheidung bis zur nächsten FIFA-Rats-Sitzung vor dem FIFA-Kongress im Mai vertagt. Der Deutsche Fußball-Bund hat übrigens aktuell keinen Vertreter im FIFA-Rat.