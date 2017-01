Bergung von Hundewelpen gibt Rettern neue Hoffnung

Knapp eine Woche nach dem Lawinenunglück in den italienischen Abruzzen haben Einsatzkräfte drei Hundewelpen aus dem verschütteten Hotel gerettet. Dies zeige, dass es noch möglich sei, Überlebende zu finden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr, Fabio German. In dem von meterhohen und tonnenschweren Schneemassen eingegrabenen Hotel Rigopiano in Farindola rund 180 Kilometer nordöstlich von Rom werden noch 23 Menschen vermutet. Seit mehr als einem Tag wurde allerdings niemand gerettet.

Täglich arbeiteten sich die Einsatzkräfte mit bloßen Händen, Schaufeln und Kettensägen weiter vor. Ein Bagger erreichte aber mittlerweile den Unglücksort, um die Arbeit zu beschleunigen. Die Wetterbedingungen erschwerten die Suche zusätzlich. Der Schnee verwandele sich in Eis, hieß es. Der Fund der drei Maremmen-Abruzzen-Schäferhund-Welpen ließ die Retter allerdings am Montag neue Hoffnung schöpfen. Einer der Feuerwehrleute verpasste einem der Welpen einen Kuss, als er ihn in Sicherheit trug.

Die Welpen waren im Dezember geboren worden, was auf der Facebook-Seite des Hotels entsprechend gefeiert wurde. Ihre Eltern Nuvola und Lupo konnten nach dem Lawinenunglück selbst entkommen. „Sie haben begonnen, ganz leise zu bellen“, sagte Helferin Sonia Marini über die Welpen. „Es war schwer, sie sofort zu finden, weil sie ein bisschen versteckt waren. Dann hörten wir dieses winzige Bellen, und wir sahen sie durch ein kleines Loch, das die Feuerwehrleute in die Wand gestemmt hatten.“

Neun Überlebende, sechs Tote, 23 Menschen vermisst

Neun Überlebende sind seit dem Unglück vom Mittwochnachmittag aus dem Hotel herausgeholt worden. Zudem fanden Einsatzkräfte sechs Leichen. Die Rettungsteams hegen aber weiter die Hoffnung, dass die Verschütteten im Innern Luftkammern zwischen den Tonnen Schnee und Schutt finden. Bis zu 60 000 Tonnen schwere Schnee- und Geröllmassen waren auf das Gebäude getroffen, vor der Lawine hatte es in der Region eine Serie von Erdbeben gegeben.