Hier gibt es ein Video der Lichtshow beim Eröffnungskonzert:

Elbphilharmonie Illumination Musik wird sichtbar. Drei Minuten Echtzeit-Illumination beim Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie Hamburg. Viel Vergnügen! Posted by NDR.de on Wednesday, January 11, 2017

Nahezu majestätisch thront die Elbphilharmonie in der Nähe der berühmten Hamburger Landungsbrücken. Den Sockel bildet ein ursprüngliches Speicherhaus aus Backstein, darauf wurde ein geschwungener Aufbau aus Glas gesetzt. Am Mittwochabend gab es hier den langersehnten Festakt und ein Eröffnungskonzert. Auf der Gästeliste standen unter anderem Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, die dieses Haus Ihnen bietet. Dann wird aus der Elbphilharmonie, was viele Hamburger sich wünschten: das Wahrzeichen einer weltoffenen, vielfältigen Metropole – und ein Juwel der Kulturnation Deutschland. Bundespräsident Gauck

In diesem Video gibt es das Eröffnungskonzert mit 360-Grad-Blick:

Hier könnt ihr eine Tour durchs Haus machen:

Eröffnung Elbphilharmonie Lust auf ein Treffen mit Hamburgs neuer Schönheit? Posted by DW - Euromaxx on Tuesday, January 10, 2017

„Es ist teurer geworden als nötig“

Aber so schön das Gebäude auch ist: „Es ist teurer geworden als nötig“, musste der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz eingestehen. Das Mammut-Projekt Elbphilharmonie sollte ursprünglich 186 Millionen kosten, 77 Millionen davon sollte die Stadt beisteuern. Ach ja und 2010 sollte sie übrigens auch schon fertig sein.

Es kommt alles anders

Aber es kommt alles anders – die Architekten, der ausführende Baukonzern und die Stadt geraten in Streit, es gibt Unstimmigkeiten und am Ende zieht die Stadt sogar vor Gericht. Es folgen ein Baustopp, ein Ultimatum und ein neuer Vertrag, dann läuft es besser. Ab 2013, drei Jahre nach der geplanten Fertigstellung, gehen die Bauarbeiten dann problemlos weiter. Naja, nicht so ganz...

Jahrelang war die Elbphilharmonie für die Hamburger nur ein Baugerüst mit Kränen drumherum... Foto: dpa/picture-alliance

... die Kräne des Musikhauses reihten sich quasi ins Stadtbild ein. Foto: dpa/picture-alliance

Die Sache mit den Kosten

Überhaupt nicht eingeplant waren nämlich die Kosten für das Musikhaus: Seit 2013 ist klar, dass die Stadt zehnmal mehr zahlen muss als veranschlagt – 789 Millionen Euro. Viele Hamburger sind davon gar nicht begeistert, Bürgermeister Scholz verteidigt die Elbphilharmonie trotzdem als „richtige Entscheidung.“