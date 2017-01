1998 war mit aller Kraft nach Kamiyah Mobley gesucht worden – doch ohne Erfolg. Erst jetzt, 18 Jahre später, wurde sie gefunden, berichtet AFP. Spät, aber doch, oder: Besser spät als nie – diese Redewendungen scheinen wie gemacht für den Fall.

51-Jährige wegen Kidnappings festgenommen

Noch als Neugeborenes soll Kamiyah von der mutmaßlichen Entführerin ihren Eltern weggenommen worden sein. Der Vorwurf lautet: Die mutmaßliche Täterin steht im Verdacht, am 10. Juli 1998 als Krankenpflegerin verkleidet in die Geburtshilfestation eines Krankenhauses in Jacksonville eingedrungen zu sein und die kleine Kamiyah dann entführt zu haben.

Großfahndung der Polizei kam zu spät

Die Großmutter war der fremden Frau noch auf dem Flur begegnet, berichtete sie vor acht Jahren einer lokalen Zeitung. „Ich hatte Verdacht geschöpft, weil sie eine Handtasche umhatte“, sagte sie. 20 Minuten nach der Entführung zog die Polizei alle Register: Hubschrauber kreisten über der Klinik, auf den umliegenden Autobahnen wurden nach der Kindesentführerin gefahndet. Doch es war zu spät.

Die Verdächtige ist mittlerweile 51 Jahre alt. Sie wurde wegen Kidnappings festgenommen. Bevor Kamiyah jetzt im US-Bundesstaat South Carolina gefunden werden konnte, hatten die Behörden eine ganze Reihe von Hinweisen bekommen, insgesamt 2.500. Das sagte der Sheriff von Jacksonville, Mike Williams, der AFP. Die biologischen Eltern der 18-Jährigen waren „überwältigt“, heißt es, als sie von der Aufklärung erfuhren.

Mutter hob jedes Jahr ein Stück Geburtstagskuchen auf

Kamiyahs Mama hatte über all die Jahre jeweils am 10. Juli ein Stück Geburtstagskuchen für ihre kleine vermisste Tochter abgeschnitten und eingefroren. In der Tiefkühltruhe stapelten sich schon die Pappteller-Alufolienklumpen-Gebilde, schreibt dpa. Nur acht Stunden nach der Geburt war Kamiyah damals entführt worden.

Doch: Kamiyah kennt ihre Eltern ja gar nicht. Und vermutlich muss sie sich jetzt auch erstmal von einem gewaltigen Schock erholen. Der Fall der 18-Jährigen könnte nun auch anderen verzweifelten Eltern in aller Welt wieder Hoffnung geben. Eine der Aufsehen erregendsten und weltweit bekannten Fälle ist der des britischen Ehepaars McCann, deren Tochter Maddie 2007 in Portugal verschwunden war.