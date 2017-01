Im Jahr der Bundestagswahl will Facebook auch in Deutschland härter gegen die Verbreitung gefälschter Nachrichten vorgehen. Als Partner werde das Recherchezentrum Correctiv von Nutzern gemeldete Inhalte prüfen und gegebenenfalls als zweifelhaft auszeichnen, kündigte das weltgrößte Online-Netzwerk am Sonntag an. Außerdem sollen ähnlich wie in den USA die Möglichkeiten, mit sogenannten Fake News Geld zu verdienen, eingedämmt werden. Facebook war unter massive Kritik geraten, nachdem sich im US-Wahlkampf in großem Stil Falschmeldungen über das Netzwerk ausbreiteten.

Warnhinweis neben Falschmeldung

Die Nutzer werden die Möglichkeit bekommen, einen Beitrag als potenzielle Falschmeldung zu markieren, erklärte der zuständige Facebook-Manager Guido Bülow. Damit werde ein mehrstufiger Prozess der Prüfung eingeleitet, am Ende werde neben einem Beitrag mit als falsch erkannten Informationen ein entsprechender Warnhinweis stehen, sowie eventuell ein Link zu einem Artikel mit tatsächlichen Fakten.

Das Posting an sich verschwindet nicht auf der Plattform, wir verstecken es nicht, Leute können es weiterhin teilen. Facebook-Manager Guido Bülow

Der Warnhinweis bleibe aber bei der weiteren Verbreitung angeheftet. „Es kann auch sein, dass wir bei unglaubwürdigen Artikeln die Sichtbarkeit reduzieren.“ Beiträge, die gegen Gesetze oder Facebooks Richtlinien verstoßen, würden hingegen entfernt.

So soll die neue Meldefunktion bei Facebook aussehen. Foto: Facebook

Correctiv als erster Factchecking-Partner in Deutschland

Correctiv bekommt kein Geld von Facebook. „Wir sind überzeugt, dass alles getan werden muss, um der Verbreitung von gefälschten Nachrichten in sozialen Netzwerken entgegenzutreten“, erklärte der Leiter des Recherchezentrums, David Schraven. Facebook will auch weitere Partner für den Kampf gegen gefälschte Nachrichten gewinnen.

Was genau sind Fake News?

Die ersten Tests dieser Maßnahmen in den USA sind laut Facebook positiv verlaufen. Trotzdem gibt es noch offene Fragen: Wie wird das Netzwerk damit umgehen, wenn dieselben Fake News leicht verändert an anderer Stelle im Netz wieder auftauchen? Könnten „seriöse Beiträge“ darunter leiden, dass Nutzer sie melden, nur weil sie nicht in ihr Weltbild passen? Wie viele Beiträge sind überhaupt klar als Fake News zu werten – oder fällt nicht wesentlich mehr ins große Feld der Halbwahrheiten, Tatsachenverdrehungen und falschen Kontexten?

„Wir arbeiten weiterhin an diesem Problem und werden diese Neuerungen in Kürze auch in anderen Ländern einführen“, heißt es von Facebook selbst. Damit könnten zum Beispiel Frankreich oder die Niederlande gemeint sein. Wie auch in Deutschland finden dort in diesem Jahr wichtige Wahlen statt – entsprechend hoch ist auch dort der gesellschaftliche und politische Druck auf Facebook.