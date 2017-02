Unaufhörlich sprudelt aus einem Felsvorsprung aus Hawaii heiße Lava in den Pazifik. Die US-Erdbebenwarte sagt, das sei außergewöhnlich, weil der Strom schon so lange andaure und bisher auch nicht so aussehe, als würde es bald aufhören.

Naturschauspiel auf Hawaii: Lavastrom fließt ins Meer

Vulkan ist sehr aktiv

Durch den Kontakt mit dem Wasser entstehen Explosionen, die heißes Gestein wieder zurück aufs Land werfen. Ursprung für den heftigen Strom ist ein Lavadelta, das schon am 31. Dezember zusammengebrochen ist. Das Delta selbst war vom Vulkan Kilauea erzeugt worden, der seit August sehr aktiv ist. Generell gilt Kilauea als einer der aktivsten Vulkane der Erde.