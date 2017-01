Moment, müsste es nicht eigentlich „in achtzig Tagen um die Welt“ heißen? Ja, eigentlich schon. Aber das ist ja sowas von 1873 ... Aus diesem Jahr stammt nämlich der berühmte Roman von Jules Vernes, der seinen Helden Phileas Fogg auf große Reise schickte.

„Wir sind absolut begeistert, diese Linie überquert zu haben“

2017 braucht der Franzose Joyon mit seinem Segelboot nur knapp die Hälfte der Zeit – nämlich exakt 40 Tage, 23 Stunden, 30 Minuten und 30 Sekunden. Dann überquerte sein Trimaran am Donnerstag die Ziellinie vor der französischen Stadt Brest. „Wir sind absolut begeistert, diese Linie überquert zu haben“, sagte Joyon völlig erschöpft nach einer letzten Nacht an Bord mit heftigem Wellengang.

Fünf Tage schneller – neuer Rekord

Der Franzose war fast fünf Tage schneller als sein Landsmann Loick Peyron, der die Strecke 2012 in rund 45 Tagen geschafft hatte. Zusammen mit seiner fünfköpfigen Crew hat Joyon in den vergangenen Wochen rund 45.000 Kilometer zurückgelegt und dabei unter anderem das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika und das Kap Horn in Südamerika umsegelt.

Der 60-Jährige erhält dafür jetzt die Jules-Vernes-Trophäe für die schnellste Weltumrundung mit einem Segelschiff.