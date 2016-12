Posted by Karim Bouchetata on Monday, December 19, 2016

Schnee in der Wüste – das seltene Naturschauspiel in der Sahara hat Hobby-Fotograf Karim Bouchetata in der nordalgerischen Stadt Aïn Séfra auf Fotos festgehalten. Auf Facebook bedankte er sich bei seinen Freunden, die ihn ermutigt haben, seine Bilder von den schneebedeckten Sanddünen zu veröffentlichen. Für das Video hat ein polnischer Wettersender seine Aufnahmen zu einem Video verarbeitet.

Letzter Schnee vor 37 Jahren

Zwar wird es in der Sahara im Winter wie auch nachts kalt, doch Schnee ist angesichts des trockenen Klimas sehr selten. In Aïn Séfra liegt die Durchschnittstemperatur von November bis März zwischen -4 und -10 Grad, Wolken und Niederschlag sind jedoch rar. Zuletzt hat es in der Stadt 1979 geschneit. Damals soll der Schnee nur eine halbe Stunde liegen geblieben sein. Diesmal hatten die Bewohner der Stadt mit dem Kosenamen „Tor zur Wüste“ etwas länger was von den Flocken. Laut Karim Bouchetata ist der Schnee erst nach einem Tag geschmolzen.