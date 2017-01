Bestes Drama und bestes Musical: „Moonlight“ und „La La Land“ haben bei den Golden Globes triumphiert. Dennoch war die 74. Verleihung der Golden Globes in diesem Jahr von Politik geprägt. Als sie den Award für ihr Lebenswerk annahm, sagte Meryl Streep, Journalisten und Prominente in Hollywood würden verunglimpft. Dabei sei Hollywood von Außenseitern und Ausländern geprägt. „Wenn man sie alle rausschmeißt, hat man außer Football und gemischten Kampfkünsten nichts mehr anzusehen, was keine richtige Kunst ist“, sagte sie.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Damit spielte sie auf das politische Klima in den USA an, das seit dem Erfolg von Donald Trump in den USA herrscht. Der künftige Präsident hatte im Wahlkampf unter anderem angekündigt, Millionen illegale Einwanderer aus dem Land zu bringen und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu lassen.

Meryl Streep nimmt Trumps Nachäffen eines behinderten Reporters als Anlass für deutliche Kritik. #GoldenGlobes https://t.co/pabDb8S38Z pic.twitter.com/UQaf8lrNRw — SWRinfo (@SWRinfo) January 9, 2017

Ohne den künftigen US-Präsidenten beim Namen zu nennen, sagte Streep, im vergangenen Jahr habe sie etwas besonders negativ getroffen. „Es war der Moment, als eine Person, die sich um den wichtigsten Sitz in diesem Land bewarb, einen behinderten Reporter nachäffte.“ Das habe ihr Herz gebrochen und sie könne es nicht aus ihrem Kopf bekommen, weil es kein Film, sondern Realität, sei.

„Wenn die Mächtigen ihre Position nutzen, um andere zu mobben, verlieren wir alle.“ Meryl Streep

Dafür wurde sie –zumindest von vielen– gefeiert. Einige der Stars im Publikum waren sogar zu Tränen gerührt.

Was bringt die Rede wirklich?

Reden wie die von Meryl Streep polarisieren. Deswegen werden sie bei Facebook und Twitter auch viel geteilt. Aber ändern sie auch etwas? Können sie vielleicht sogar Andersdenkende überzeugen? Unser Korrespondent Wolfgang Stuflesser hat ziemliche Zweifel:

Die Sache ist natürlich die: Meryl Streeps Rede wird nichts ändern. Mehr Echokammer als #GoldenGlobes geht fast nicht in Hollywood. — Wolfgang Stuflesser (@stuflesser) January 9, 2017

Donald Trump hat mittlerweile schon auf die Rede reagiert. In einem Interview hat er Meryl Streep als Hillary-Fan bezeichnet. Tatsächlich ist Streep im Wahlkampf als Unterstützerin von Trumps demokratischer Konkurrentin Hillary Clinton aufgetreten.

Auch „Dr. House“ disst Tump

Auch der als „Dr. House“ bekannte Schauspieler Hugh Laurie spielte in seiner Dankesrede auf Donald Trump an. „Ich nehme diese Auszeichnung im Namen aller psychopathischen Milliardäre an“, sagte er. Er gewann den Golden Globe als beste Nebenrolle in der Fernsehserie „The Night Manager“.

Foto: picture-alliance / AP Photo

Golden Globes not so white

Ein Jahr nach dem Protest der Bewegung „Oscars So White“, die kritisierte, zu viele Preisträger seien weiß, fielen die diesjährigen Golden Globes außerdem durch ihre Diversität auf. „Atlanta“ wurde als die beste Fernsehserie in der Kategorie Komödie ausgezeichnet. Schauspielerin Tracee Ellis Ross gewann den Preis der besten Darstellerin in der Fernsehserie „Black-ish“. Sie widmete ihren Preis Frauen jeder ethnischen Herkunft und sagte, Geschichten, Ideen und Gedanken dieser Menschen würden immer als wertvoll und wichtig erachtet. „Ich will, dass ihr wisst, dass ich euch sehe - wir sehen euch“, sagte Ross.