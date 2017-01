Istanbuls Gouverneur Sahin und Polizeichef Caliskan bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Foto: dpa/picture-alliance

Nach Aussage des Gouverneurs von Istanbul, Sahin, handelt es sich um einen Mann aus Usbekistan, der in Afghanistan ausgebildet wurde. Ihm wird vorgeworfen, in der Silvesternacht in dem Istanbuler Nachtclub um sich geschossen zu haben. 39 Menschen wurden dabei getötet und zahlreiche weitere Menschen verletzt.

Im Auftrag des IS

Der Mann habe den Anschlag auf den Nachtclub in der Silvesternacht gestanden, teilte Sahin mit. Er habe außerdem eindeutig im Auftrag der Terrororganisation IS gehandelt. Der Mann war in der Nacht zu Dienstag in einem Stadtteil von Istanbul gefasst worden. In seiner Wohnung wurden mehr als 180.000 Euro gefunden, sagte Sahin. Zusammen mit ihm seien vier weitere Verdächtige festgenommen worden.

Angreifer habe sehr professionell gewirkt

Überwachungskameras sollen in der Silvesternacht etwa gegen 1.20 Uhr gefilmt haben, wie der Mann vor dem Club einen Polizisten und einen Wachmann erschoss und dann in die Disko ging. Dort schoss er dann offenbar wahllos um sich. Laut der Zeitung Hürriyet Daily News ist der Täter mit einem Taxi gefahren, habe die letzten Meter bis zum Club jedoch zu Fuß zurückgelegt. Nach den Berichten habe der Angreifer sehr professionell gewirkt. Er sei zunächst in den ersten Stock der Nobeldisco am Bosporus gegangen, um später wieder ins Erdgeschoss zurückzukehren.

Foto: dpa/picture-alliance

180 Schüsse abgegeben

Laut Augenzeugen soll der Mann viele Menschen durch gezielte Kopfschüsse getötet haben – darunter auch bereits am Boden liegende Opfer. Insgesamt habe der Attentäter 180 Schüsse abgegeben und wechselte dabei sechs Mal das Magazin. Schließlich sei er in die Küche gegangen, wo er sich umgezogen und seinen Mantel zurückgelassen haben soll.

Zwei Männer aus Bayern unter den Todesopfern

Unter den 39 Opfern sind auch zwei Männer aus Bayern. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Sprecher der Stadt Landsberg am Lech (Bayern).

Warnungen vor Anschlägen

In Istanbul und Ankara waren sich Sicherheitsvorkehrungen für die Silvesterfeiern extra erhöht worden. Im Jahr 2016 wurden bei Anschlägen in diesen beiden Städten insgesamt mehr als 180 Menschen getötet. Alleine in Istanbul waren deshalb 17.000 Polizisten im Einsatz. Innenminister Soylu sagte, es habe Warnungen vor Anschlägen geben.