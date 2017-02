Es wird das höchstgelegene WLAN-Netz der Welt sein. Im Himalaya, genauer, in Nepal, noch genauer, am Mount Everest Base Camp auf über 5.000 Metern über Normal Null soll es bald möglich sein, sich ins Wifi einzuwählen. Das schreibt die Hindustan Times.

Rettungsaktionen am Everest vereinfachen

Kostenloses WLAN auf dem Mount Everest soll vor allem Rettungsaktionen vereinfachen und beschleunigen. dpa/picture-alliance

Klar, dass es dabei nicht darum geht, den Bergsteigern das direkte Posten auf Instagram oder Facebook zu ermöglichen. Vielmehr sollen Rettungsaktionen beschleunigt und vereinfacht werden. Bei Notfällen auf dem Mount Everest muss dann nicht mehr auf teure Satellitentelefone zurückgegriffen werden.

Bislang ist WLAN in den Unterkünften entlang des Mount-Everest-Aufstiegs noch richtig teuer – und der Preis für eine Stunde Internet steigt mit den zurückgelegten Höhenmetern, genau wie die Kosten für Verpflegung und Übernachtung.

Mehr Selfies aus dem Himalaya sind vorprogrammiert

Die neuen WLAN-Zonen seien am Lukla-Basiscamp am Everest sowie am Annapurna-Basiscamp geplant, und „wir werden den Service in weitere Gebiete bringen“, sagt Digambar Jha vom nationalen Telekommunikationsunternehmen NTA. Dazu müssen allerdings spezielle Glasfaserkabel verlegt werden, die mit den extremen Temperaturen im Himalaya klarkommen.

Zwar geht es vorrangig um die Sicherheit der Bergsteiger und die Kommunikation mit Rettungskräften. Doch Jha glaubt, dass auch die Tourismusbranche vom neuen, höchsten Gratis-WLAN der Welt profitieren wird. Auf mehr Selfies vom Everest sollte man sich auf jeden Fall einstellen.