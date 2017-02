Der Damm am Oroville-See gilt aktuell nicht mehr als gefährdet. Die Situation ist aber nach wie vor angespannt. Trotzdem dürfen die rund 200.000 Anwohner, die am Sonntag ihre Häuser verlassen mussten, endlich wieder nach Hause. Seit dem Wochenende hatten Helfer unaufhörlich daran gearbeitet, die Lage in den Griff zu kriegen. Sie übernachteten in provisorisch aufgeschlagenen Zelten, um überhaupt etwas Erholung zu bekommen:

#PCSO deps getting rest after providing assistance in #OrovilleDam crisis. They'll be there tonight, too. pic.twitter.com/waVXBi1yJh — Placer Sheriff (@PlacerSheriff) February 13, 2017

Die Bevölkerung unterhalb des Dammes soll sich in den nächsten Tagen bereit halten, erneut ihre Häuser zu verlassen. Zum Beispiel bei einer Verschlechterung der Lage durch Unwetter. Ab Donnerstag sind bereits neue, starke Regenfälle vorausgesagt.

Notfallmaßnahmen waren erfolgreich

In den letzten drei Tagen hat die regionale Verwaltung mit Hochdruck daran gearbeitet, den Wasserspiegel im Oroville-Stausee zu senken, um die Dammanlage zu entlasten. Mit Hubschraubern werden Felsen zur Reparatur des maroden Abflusskanals eingeflogen. dpa/picture-alliance

Nun ist der Wasserspiegel soweit abgesunken, dass der See neuen Regen aufnehmen kann.

Neben der Regulierung des Wasserablaufes hatten Rettungskräfte Tag und Nacht beschädigte Stellen am Abflusskanal und am Damm repariert und verstärkt.

Der Sheriff und seine Kollegen bedanken sich bei allen Helfern für das große Engagement bei den Evakuierungen und bei den Sicherungsmaßnahmen am Staudamm. Wasserstände und Dämme werden in den kommenden Tagen stetig kontrolliert. Weitere Maßnahmen zur Reparatur laufen bereits.

Wurde der Damm zuvor vernachlässigt?

Am Wochenanfang wurde in regionalen Zeitungen bereits Kritik an der kalifornischen Verwaltung laut: Bereits im Jahr 2005 hätten drei Umweltorganisationen darauf aufmerksam gemacht, dass der Notabflusskanal der Dammanlage nicht in der Lage sei, große Wassermassen abzuleiten. Außerdem wird kritisiert, dass in den letzten Jahren zu wenig Gelder in den Hochwasserschutz geflossen sind.

Der zuständige Sheriff und seine Mitarbeiter gehen aber nicht davon aus, dass die Krise durch eine Vernachlässigung der Anlage entstanden ist. Der Abflusskanal sei in ausreichendem Maße instand gehalten worden.

Ausnahmezustand am größten Damm der USA

Nach heftigen Regenfällen und viel Schnee war das Wasser am Oroville-Damm am Wochenende übergelaufen. Es konnte aufgrund der Schäden in der Dammanlage nicht wie geplant aus dem See abgelassen werden. Bis Montagvormittag mussten hunderttausende Menschen, die unterhalb des Staudamms leben, ihre Häuser verlassen. Ein Anwohner hat die Flucht in der Nacht zum Montag gefilmt:

This is what Marysville looks like right now as people try to evacuate #Orovilledam pic.twitter.com/3k7jR5ByCV — Tom Miller (@KCRAMiller) February 13, 2017

Eine Katastrophe war nicht auszuschließen – denn des war nicht klar, ob der Damm und seine Abflusskanäle den enormen Wassermassen standhalten würden.

A look at what the Oroville Dam spillway looks like today. The flow to the left is the emergency spillway. pic.twitter.com/VXCJeLQWrq — Taylor Torregano (@taylortorregano) February 12, 2017

Auf dem Video ist der überlaufende Oroville-Damm und links davon der Entlastungskanal am vergangenen Montag zu sehen.