Bundespräsident Joachim Gauck hat in einer Rede zum Ende seiner Amtszeit eine „wehrhafte und streitbare Demokratie“ gefordert. Er erinnerte am Mittwoch an seine Antrittsrede und sagte:

Nun, nach fast fünf Jahren, bin ich stärker beeinflusst von dem Bewusstsein, dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland auch Gefahren drohen. Und

dass große Anstrengungen notwendig sein werden, um es für die Zukunft stark zu machen.

Die wichtigsten Zitate von Gauck im Überblick:

Die Frage „Wie soll es aussehen, unser Land?“ hatte Gauck schon in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung am 23. März 2012 beantwortet. Damals hatte sich Gauck unter anderem mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandergesetzt. Er sagte unter anderem: „Euer Hass ist unser Ansporn.“ Auch Extremisten anderer politischen Richtungen werde man mit Entschlossenheit entgegentreten. „Und auch denjenigen, die unter dem Deckmantel der Religion Fanatismus und Terror ins Land tragen und die hinter die europäische Aufklärung zurückfallen, werden wir Einhalt gebieten“, sagte er damals.

Gauck ist noch bis zum 18. März im Amt. Am 12. Februar wird sein Nachfolger gewählt. Die Parteien der Großen Koalition haben sich auf Außenminister Steinmeier als Kandidaten geeinigt.