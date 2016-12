Die Solarstraße sei eine „weltweite Premiere“, sagte die französische Energie- und Umweltministerin Ségolène Royal bei der Eröffnung der Straße. Die Module sind auf einer Länge von rund einem Kilometer und einer Breite von zwei Metern verlegt. Weitere Solarstraßen sind in Frankreich in der Bretagne und am Hafen von Marseille geplant.

Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen Ländern

Bereits 2014 wurde im niederländischen Amsterdam ein 70 Meter langer Fahrradweg mit Solarzellen eingeweiht. In Deutschland will das Projekt Solmove im kommenden Jahr eine 150 Meter lange Teststraße bei Köln eröffnen. Bis Ende 2017 soll dann eine öffentliche Straße mit Solarzellen gepflastert werden. Auch in den USA gibt es solche Projekte.

Kritik an den Solarstraßen

Solarstraßen sind nicht unumstritten: Sie sind deutlich teurer als herkömmliche Solaranlagen. Außerdem sind die Zellen flach auf dem Boden angebracht und nicht schräg, wie es auf Hausdächern möglich ist. Sie produzieren deswegen weniger Strom. Kritiker bemängeln zudem, in Frankreich gebe es ausreichend freie Flächen auf den Dächern von Häusern, öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen – die teureren Solarstraßen seien deswegen gar nicht nötig. Außerdem müssen die Solarpanels noch zeigen, wie stabil sie im Alltag sind.