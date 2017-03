Noch bevor die 360-Grad-Kameras massentauglich wurden, hatten die meisten von uns eine ähnliche Funktion schon in ihren Smartphones: Die Panorama-Aufnahme-Funktion! Ich drücke auf den Auslöser und drehe mich dabei ganz langsam von links nach rechts. Das Smartphone macht selbständig immer wieder einzelne Fotos und setzt diese anschließend zu einem breiten Panorama zusammen. Der einsame Strand auf den Malediven oder der Ausblick vom Gipfel in den Alpen konnte damit ganz besonders gut in Szene gesetzt werden. Die 360-Grad-Kameras machen genau das in einem Arbeitsgang: Einmal auf den Auslöser gedrückt entsteht ein großes Panorama, bei dem ich zusätzlich zur Smartphone-Funktion auch noch den Himmel oder die Erde sehen kann.

Klick dich durch das Bild

Wir haben das im SWR3-Studio auch mal ausprobiert: einmal verrückt bei Sebastian Müller im Studio…

Besonders spannend sind diese Aufnahmen in letzter Zeit geworden, weil Facebook beispielsweise eine Funktion integriert hat, mit der die Darstellung dieser Aufnahmen besonders komfortabel wurde und ich mich durch das Bild bewegen kann. Man sieht zuerst nur einen Ausschnitt und kann dann mit dem Mauszeiger das Bild zur Seite oder nach oben und unten bewegen und jeder hat somit den Eindruck, als wäre man selbst dabei. Besser noch: Ich kann sogar sehen, was hinter der Kamera passiert. Auch bei Videos wurde diese Funktion bei Facebook und wie auch bei Youtube schon eingeführt. Auf den ersten Blick scheint es ein ganz normales Video zu sein, doch ein kleines rundes Symbol am unteren oder oberen Bildrand verrät: Das ist ein 360-Grad Foto oder Video.

Rundum-Videos mit Wow-Momenten

Konnten 360-Grad-Fotos noch mit dem Smartphone gemacht werden, ist die Video-Funktionalität nur den expliziten 360-Grad-Kameras vorbehalten. Für Videos gibt es noch einen weiteren, sinnvollen Einsatzzweck: Mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen kann ich noch tiefer in solche 360-Grad-Videos eintauchen. Im Gegensatz zu Fotos, wo ich nur meinen Kopf zur Seite oder nach oben und unten bewegen kann, sind Videos oft mit Bewegungen verbunden. Und genau diese Bewegungen in Verbindung mit dem 360-Grad-Eindruck machen den besonderen Reiz aus.

Welche Kameras gibt es?

Grundsätzlich muss man bei 360-Grad-Kameras zwischen zwei verschiedenen Bauformen unterscheiden: Einzellinse und Doppellinse. Während die Einzellinse nur einen Sichtbereich von 180-270 Grad abdecken kann, schafft nur die Doppellinse einen wirklichen 360-Grad Rundumblick. Bei der Bauform der Einzellinse gibt es nochmals verschiedene Modelle: Geräte, bei denen die Linse nach vorne ausgerichtet ist oder Modelle, deren Linse nach oben zeigt. Bei diesen Modellen macht eine Aufnahme nur dann Sinn, wenn die Kamera unterhalb oder zumindest in der gleichen Höhe mit dem zu fotografierenden Objekt ist. Sprich: Am besten legt man diese Kameras auf den Boden. Wenn ich mir so eine Kamera auf dem Skihelm montieren würde, wäre zum Beispiel von mir nichts zu sehen – dafür der uneingeschränkte Blick auf das Bergpanorama um mich herum.

Was will ich damit machen?

Wer sich für den Kauf interessiert, sollte sich über den Verwendungszweck bewusst sein. Denn einzelne Kameras haben ihr Stärken in der Foto- oder Videofunktionalität. Auch die Auflösung der Kamera ist ein wichtiges Kaufkriterium. Wer eine gute Qualität erwartet, sollte eine Kamera kaufen, die mindestens eine Auflösung von 4K hat – das entspricht 4096 mal 2160 Pixel für das komplette Panorama. Nur bei dieser hohen Auflösung ist gewährleistet, dass der einzelne Foto- oder Videoausschnitt auch entsprechend scharf und klar dargestellt ist. Gute Geräte bekommt man oft schon in einer Preisspanne zwischen 300 und 350 Euro. Wer professionelle 360-Grad-Aufnahmen anfertigen will, sollte wesentlich teurere Systeme kaufen. Meistens bestehen diese Systeme aus 6-8 Actionkameras mit Weitwinkelobjektiven und der dazugehörigen Halterung. Die Kameras sind in dieser Halterung so angeordnet, dass ein kompletter 360-Grad-Bereich abgedeckt wird. Einziger großer Nachteil dabei ist, dass diese Systeme sich in erster Linie an Fotografen richten. Mit einer speziellen Software werden die Einzelaufnahmen aus jeder Kamera dann zusammengesetzt, Experten sprechen vom „Stitching“. Heraus kommt ein extrem hochauflösendes 360-Grad-Foto. Weil alleine diese Nachbearbeitung schon sehr aufwendig ist, eignet sie sich für Videos noch weniger.