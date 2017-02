Warum wird das Smartphone lahm?

Je länger man ein Smartphone hat, desto langsamer wird es. Das Problem ist: Der Speicher müllt mit der Zeit zu, es sammeln sich immer mehr Daten an. Klar, wer viele Fotos und Videos macht, braucht viel Speicherplatz. Aber: Apps packen auch Daten in den Cache – ein Zwischenspeicher – damit zum Beispiel der App-Start beim nächsten Mal nicht so lange dauert und der letzte Stand der App wieder da ist. Auch beim Fotos-Angucken sammeln sich Daten an. Oder: Man löscht eine App, aber es bleiben noch Daten irgendwo abgespeichert, die total überflüssig sind. So wird der Speicher voller und voller. Das macht das Smartphone langsamer und wir wundern uns, warum.

Aufräum-Apps für Android

Android-Aufräum-Apps Es gibt sehr viele Cleaner-Apps für Android-Phones. Die meisten haben sehr ähnliche Funktionen: sie analysieren Speicherplatz und Arbeitsspeichers und helfen beim Löschen von Mülldateien. Außerdem lassen sich Apps damit unkompliziert deinstallieren. Hier drei der beliebtesten Apps: Clean Master. Praktische Zusatzfunktion: Foto-Bereiniger All-In-One Toolbox. Mit Boot-Beschleunigung (Ausschalten der Autostart-Funktion für Apps) und zusätzlich mit Dateimanager und Backup-Funktion Assistant for Android bietet zusätzlich Bedienhilfen fürs Telefon auf einem Screen.

Aufräum-Apps zeigen an, wie voll der Speicher ist und wo genau viele Daten liegen. Angesammelte Mülldateien lassen sich ganz damit löschen. Da hat man auf einen Schlag gleich mehrere hundert Megabyte frei; wenn es gut läuft sogar ein paar Gigabyte. Trotzdem: Immer genau gucken, welche Daten die App löschen will.

Die Apps helfen auch, mit wenigen Klicks viele andere Apps gleichzeitig zu beenden, die gerade nicht benutzt werden. Dadurch wird Arbeitsspeicher frei und das Telefon läuft schneller. Clean-Master ist ziemlich beliebt. Nette Zusatzfunktion: Die App findet automatisch unscharfe Fotos und man kann sie unkompliziert löschen.

Nachteil: Wer sich für kostenlose Cleaner-Apps entscheidet, muss sich damit abfinden, dass Werbung angezeigt wird. Das kann auf Dauer nerven. Und klar ist auch: die Apps brauchen Erlaubnis, auf alle möglichen Daten zuzugreifen. Das sollte man sich auch bewusst machen – die Apps scannen eben alles. Aber auch hier hilft: Wenn man die App nicht mehr braucht, dann eben wieder löschen!

Der Cache lässt sich auch direkt in den Android-Einstellungen löschen: Einstellungen/Speicher & USB/Interner Speicher/Daten im Cache

Was Smartphones mit Android-Betriebssystem zusätzlich langsamer machen kann, ist die Autostart-Funktion für Apps. Also: Man startet das Telefon und schon öffnen sich im Hintergrund viele Apps. Meistens ist das sinnlos, weil man die Apps gerade gar nicht benutzen will. Auch da helfen Aufräum-Apps – die meisten haben eine Boot-Beschleuningung, in der man genau das eine tut: die Autostart-Funktion von Apps ausschalten.

Außerdem: Live-Hintergründe brauchen Strom und Arbeitsspeicher. Unter Einstellungen/Display/Hintergrund könnt ihr sie ausschalten.

Was hilft beim iPhone und was nicht?

Beim iPhone-Betriebssystem iOS ist das Zumüllen von Daten ein viel kleineres Problem. Das System bzw. die Apps löschen viel Unnötiges selbst – es gibt zwar auch fürs iPhone Aufräum-Apps, aber die bringen meistens nicht mehr Funktionen mit als das iPhone sowieso schon hat. In den iOS-Einstellungen bekommt ihr unter Allgemein/Speicher- & iCloud-Nutzung/Speicher verwalten die Übersicht, welche Apps die meisten Daten enthalten.

Klassiker: Fotos, Videos, WhatsApp und Musik belegen den meisten Speicherplatz. Screenshot: SWR3

Bei iOS hilft: regelmäßig neu starten, dann wird schon mal viel Cache geleert. Ab und zu auch mal den Neustart erzwingen, indem man den Powerknopf und den Homebutton lange gedrückt hält. Was auch hilft ist: Apps deinstallieren und wieder neu installieren – das gilt auch für Android.

Was beim iPhone allerdings nichts bringt: Apps, die noch im Hintergrund offen sind, „abzuschießen“. Das machen zwar viele Nutzer, also Doppeltab auf dem Homebutton und dann die aktiven Apps nach oben wegwischen. Damit spart man aber nichts – weder Arbeitsspeicher noch Akku. Es kostet sogar mehr Energie, die Apps später neu zu starten als sie einfach aus dem Hintergrund zu holen.

Eine Zeit lang haben Nutzer auch einen Trick benutzt, um unnötige Daten vom iPhone zu löschen. Nämlich einen möglichst großen Film in iTunes zu kaufen, für den nicht genügend Speicherplatz auf dem Telefon frei ist. Dann hat iOS automatisch im Hintergrund unnötige Daten gelöscht. Ab iOS 10 funktioniert dieser Trick nicht mehr.

Datenfresser WhatsApp ausmisten

In den Einstellungen von WhatsApp bekommt man alle Chats nach der Größe sortiert und kann gezielt Daten löschen. Screenshots: SWR3

Für Android und iOS gilt: Durch WhatsApp wird meistens sehr viel Speicher belegt. Da ist in den Chats alles, was man sich schickt, noch gespeichert: Fotos, Videos, Audionachrichten. Es geht also schnell viel Platz auf dem Handy verloren. Wer da nicht gleich alles löschen will, kann direkt in den Einstellungen von WhatsApp gucken, wie viel Speicher welcher Chat belegt und dann pro Chat Videos und Fotos rauslöschen. Für Android gibt es dafür eigene Apps. Zum Beispiel Cleaner for WhatsApp oder Reiniger für WhatsApp.

Allgemeine Tipps auf einen Blick

Wenn ihr auf Aufräum-Apps lieber verzichten wollt, helfen euch diese Tipps hier weiter, egal welches Betriebssystem ihr nutzt: