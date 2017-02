Last-Minute-Kostümtipps des SWR3-Teams

Kurz vor Fasching und ihr habt noch kein Kostüm? Kein Problem, wir haben zwei absolut schnell gemachte Kostüme. SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering geht als Traube:

Oder ihr recycelt euer altes Kostüm von Halloween wie SWR3-Redakteurin Rebecca Rodrian:

Kreativ-Kostüm à la Anno

SWR3-Redakteur Anno Wilhelm ist bekannt für die originellen Namen seiner selbstgebastelten Karnevalskostüme. Zum Beispiel: „Badeparadies für die gepflegte Dame“ oder „Bällebad“. In diesem Jahr geht er als „Mittelmäßig zusammenpassende Tischdecken“.

Darauf solltet ihr beim Schminken achten

Egal ob die Narren Alaaf, Helau oder Ahoi schreien – bunt verkleidet sind sie meistens alle. Und zwar auch im Gesicht. Doch bevor ihr euch bunt anmalt oder euch mit lustigen Linsen verunstaltet, solltet ihr unbedingt auf ein paar Dinge achten, damit ihr am Morgen nach der Faschingsparty neben einem fiesen Kater nicht auch noch fiese Pickel oder eine fiese Augenentzündung habt!

Skurrile Anti-Kater-Tipps

In Irland buddelt man sich gegenseitig in den Sand ein, in Haiti foltert man die Flasche und in USA schlürft man rohes Ei mit Tomatensaft. Wie man in anderen Ländern mit dem Kater umgeht, seht ihr hier.

Elch-Krawatte zum Ausdrucken

Schnipp, schnapp, Krawatte ab! Für Altweiberfasching hilft: die SWR3-Elchkrawatte aus Papier zum Umhängen. Kostet nicht viel und die schneidegeilen Damen haben trotzdem ihren Spaß. Hier als PDF zum Ausdrucken, Ausschneiden und Umhängen!